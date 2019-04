TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA) - I carabinieri di Taurianova, con il supporto dei colleghi di Pavia, hanno dato esecuzione aD un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, nei confronti di un 30enne originario della locride, operaio, e da qualche tempo domiciliato in Lombardia, ritenuto dagli inquirenti responsabile del reato di prostituzione minorile, tentata violenza sessuale e atti sessuali con minorenni.

Il provvedimento è giunto al termine di un'indagine sviluppata dai carabinieri di Taurianova, che andava avanti dal giugno 2018, nel corso della quale è stato possibile raccogliere, secondo l'accusa, gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo per reati sessuali a danno di quattro minori, di età compresa tra i 12 e 15 anni, commessi dal 2013 in poi, nelle provincie di Reggio Calabria e di Brescia.

In particolare, l'attività investigativa è stata avviata a seguito di una grave aggressione subita dall'uomo a Taurianova, nella primavera del 2017, di cui non si comprendeva il motivo e il contesto: dai primi accertamenti, cui si sono aggiunte l'analisi dei dispositivi telefonici, le attività tecniche di intercettazione, l'ascolto dei testimoni, integrato dalle dichiarazioni rese da alcuni minori, sarebbe emerso che la vittima dell'aggressione, nel corso del tempo, avrebbe frequentato continuamente ragazzi di giovanissima età, con i quali ha compiuto abitualmente atti sessuali.

Sarebbero numerosi e ripetuti, secondo gli investigatori, i gravi episodi di atti sessuali compiuti con i minorenni, in cambio di denaro, ma anche beni come scarpe, vestiti, cellulari, regali, nonché altre utilità, come passaggi in auto, divertimenti serali, cibo e bevande, approfittando della loro fragilità.

È stato inoltre documentato un episodio di tentata violenza sessuale avvenuto a Polistena (Reggio Calabria) nel 2016, non denunciato, quando l'arrestato ha tentato di costringere un 15enne a compiere atti sessuali, senza riuscirci per la ferma resistenza della vittima.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri, al fine di verificare se altri giovani sono rimasti vittime del 30enne. L'uomo è stato portato in carcere a Pavia.