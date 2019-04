LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo, in direzione Sud. La vittima è Antonino Conte, 73 anni, siciliano residente a Niscemi.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo ha fermato la sua autovettura a margine della carreggiata, ma appena è sceso è stato travolto da un autocarro che non ha potuto fare nulla per evitarlo. Non si esclude che l'uomo possa essere sceso dall'autovettura per un guasto, mentre la polizia stradale ha avviato accertamenti sulle cause. Forti rallentamenti al traffico.