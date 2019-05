VIBO VALENTIA - Nove auto sono state distrutte questa notte a Vibo Marina in via Arenile, in pieno quartiere Pennello. L’allarme, lanciato dai residenti della zona, è scattato intorno alle 5 del mattino. Le vetture erano parcheggiate in fila, l'una dietro l'altra il che ha reso più facile il propagarsi delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale Distaccamento, più altre squadre del Comando provinciale di Vibo. Tre le vetture completamente distrutte dal rogo, sei quelle seriamente danneggiate. Non ancora chiaro se l’incendio, di evidente matrice dolosa, si sia propagato da una singola auto alle altre parcheggiate vicine o se le vetture siano state incendiate singolarmente. Indagini sono state avviate dai carabinieri. Le auto distrutte sono una Fiat 600 - via Arenile, altre due Fiat 600 in via Pennello e via Romagna; due Fiat Punto, unaa Audi A3 e una Scoda sempre in in via Romagna, una Nissan in via Sardegna e una Fiesta via Imperia