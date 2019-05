CROTONE - Un giovane di 30 anni, ha perso la vita stamane in un incidente stradale in via Nazioni Unite nel quartiere Tufolo a Crotone.

A perdere la vita è stato Valerio Graziano, che si è schiantato, questa mattina intorno alle 7.30, contro un guard rail mentre si stava recando ai seggi elettorali per le Europee dove doveva svolgere le mansioni di scrutatore. Il trentenne era a bordo della sua Fiat Punto che, per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada.

Lo schianto è stato tremendo. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della polizia, i sanitari del 118 così come i vigili del fuoco e la polizia municipale, per effettuare i rilievi e regolare il traffico Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove, però, è morto intorno alle 9 per le gravi ferite riportate nell'incidente.