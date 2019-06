MILETO - Una vera e propria tragedia quella che a colpito Paravati nella tarda serata di ieri. Un bambino di 13 anni, infatti, si trova ricoverato in gravi condizioni a Catanzaro dopo che, per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio mentre andava in bicicletta rovinando sull'asfalto e riportando un trauma cranico.

Il bambino stava giocando in via 11 febbraio, nei pressi di uno degli istituti scolastici della popolosa frazione di Mileto, quando l'incidente e avvenuto. Immediati i soccorsi con i paramedici del 118 intervenuti sul posto che dopo aver prestato le prime cure hanno trasferito il bambino all'ospedale di Vibo Valentia e da qui, dopo i primi accertamenti, all'ospedale di Catanzaro per via della gravità delle condizioni in cui si trovava.