VIBO VALENTIA - Incidente stradale lungo la A2 Del Mediterraneo. Vittima una coppia di coniugi bolognesi che viaggiava in sella ad una moto di grossa cilindrata marca Bmw in direzione Nord. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo ed entrambi sono caduti rovinosamente sull'asfalto. Provvidenziale l'intervento dell'ambulanza del 118 proveniente da Soriano che ha prestato i primi soccorsi ed ha allertato l'elicottero. Il marito, si trova ricoverato all'ospedale di Vibo con un trauma toracico ed è arrivato in codice rosso, e ancor più preoccupanti sono le condizioni della moglie che ha riportato un serio trauma cranico e ferite diffuse su tutto il corpo, e pertanto è stata trasferita, col velivolo del Suem, a Catanzaro.