SAN CALOGERO - Grave incidente stradale, oggi 21 luglio, alle ore 14 lungo la provinciale che porta a San Calogero. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate di autovetture, per la precisione una Fiat Punto e una Fiat Bravo. Due i feriti,il più grave trasportato in elisoccorso a Catanzaro, l'altro invece a Vibo.