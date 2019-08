MAIDA (CATANZARO) - Nell'incredulità generale arriva la tragica notizia della morte del giovane di San Pietro a Maida, Bruno De Sando di 28 anni. Il giovane sampietrese era a bordo della sua moto Ducati, quando per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto, una Fiat Punto, sulla strada che da Maida porta a Lamezia Terme. A quanto pare per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Bruno conosciuto da tutti in paese oltre che per essere un bravo ragazzo, lavoratore, dall' animo buono che amava la vita, per la passione per le moto. Lavorava nell'officina del padre, da dove gli deriva anche la passione innata per i motori, in particolare per le moto.