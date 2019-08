DIAMANTE – Capita spesso in estate. Il caldo, lo stress, spesso mettono a dura prova gli anziani, anche coloro i quali scelgono di andare in vacanza a centinaia di chilometri di distanza. Un sabato finito male per una famiglia di Torino. A perdere la vita, nelle acque cristalline del mar Tirreno, un'anziana donna, originaria di Rivoli, in provincia di Torino. Per Carmela Marta Paradiso, 80 anni, non c'è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i soccorsi prestateli sul posto. Da quanto si è appreso, la donna, stava facendo il bagno nel litorale di Cirella, frazione di Diamante.

È entrata in acqua, all'altezza della spiaggia libera, ed ha accusato un malore. Tutti i presenti hanno capito che la situazione era grave. La donna, infatti, ha iniziato ad urlare, forse per il dolore accusato, ma anche per cercare di attirare l'attenzione dei bagnanti e dei familiari. Immediato l'intervento.

Carmela Marta Paradiso è stata soccorsa e trascinata a riva. Sul posto è giunto immediatamente il 118. I medici hanno provato a rianimare l'anziana signora. Probabilmente l'arresto cardio circolatorio è stato fulminante e non ha dato il tempo ai soccorritori di intervenire.

I medici hanno anche attivato l'elisoccorso per provare un disperato tentativo. La piemontese non ce l'ha fatta. Il medico legale, giunto sul posto, ha constatato il decesso per cause naturali. Al termine delle attività di soccorso, sul posto è giunto il servizio funebre Tarallo che ha trasportato la salma nella sala mortuaria del cimitero di Diamante. Una volta ricomposta, la salma, verrà trasportata alla città d'origine in Piemonte per i funerali e la sepoltura. Un evento triste per i familiari in un luogo di relax.