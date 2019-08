SAN PIETRO IN GUARANO (COSENZA) - Ancora uno scontro stradale mortale in Calabria. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite, infatti, in un incidente stradale tra due auto avvenuto sulla statale 107 'Silana Crotonese'.

Secondo quanto ricostruito, ma la ricostruzione della dinamica è affidata agli inquirenti, le due auto si sono scontrate frontalmente causando la morte sul colpo di Francesco Granata, di Celico, mentre nello scontro altre due persone sono rimaste ferite gravemente e una di loro è stata trasportata, in gravissime condizioni, nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza con l'elisoccorso.

L'Anas specifica che la strada è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 56,300, in località San Pietro in Guarano in provincia di Cosenza.

Il traffico al momento viene deviato su strade provinciali. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine.