SIDERNO - Da giovedì mattina una cittadina originaria di Siderno è svanita nel nulla in Lombardia. Romina Furfaro, 44 anni, ha fatto perdere le sue tracce a Venegono superiore, un comune di poco più sette mila della provincia di Varese. La donna, vedova e madre di una figlia, ha vissuto a Siderno fino al 2014, anno in cui ha trasferito in Lombardia la propria residenza per prestare servizio presso una scuola elementare come insegnante. La sua scomparsa è stata denunciata dai parenti preoccupati per non averla vista tornare dopo che era uscita di casa la mattina presto per fare una passeggiata. Sembrava tranquilla e nulla faceva presagire una sua scomparsa.

Per trovare la donna sono state mobilitate le forze dell’ordine e la protezione civile lombarda le quali da due giorni stanno setacciando palmo a palmo la zona dove ha fatto perdere le sua tracce. Romina Furfaro, è nata a Locri nel 1975 ed ha vissuto nella casa di famiglia in contrada Trigoni, collocata metà strada tra il centro urbano di Siderno e il borgo storico di Siderno Superiore. In città la ricordano in pochi mentre nel centro storico collinare la conoscono tutti e sono preoccupati.

Una donna gentile, garbata e ben voluta emigrata al nord dove aveva trovata lavoro. E’ alta un metro e sessanta, ha i capelli castani ricci e gli occhi castani e al momento della sua sparizione indossava una maglietta, i jeans di colore scuro e le scarpe da ginnastica. Come detto Romina Furfaro è una insegnante delle scuole elementari di Livigno provincia di Sondrio e a Venegono superiore era in vacanza con la figlia in attesa di tornare sui banchi si scuola per insegnare ai bambini. La sua scomparsa è un mistero e di lei non si sa nulla, quello che è certo è che il suo telefono cellulare è stato ritrovato lungo la linea ferroviaria tra i comuni di Mozzate e di Locate Varesino e gli inquirenti ipotizzano che potrebbe avere preso un treno.

La notizia della scomparsa ha fatto il giro di Siderno e, soprattutto, di Siderno Superiore dove vivono i parenti di Romina Furfaro. Qui si respira aria di sconforto e di dispiacere per la quarantaquattrenne madre che ha cresciuto la propria figlia senza il marito deceduto in giovane età. I suoi parenti hanno messo la sua foto sui social dove si sono moltiplicati gli appelli raggiungendo addirittura in poco tempo quasi otto mila condivisioni sia della provincia di Varese che dalla Lombardia e pure da altre regioni tra le quali in Calabria, a Siderno, dove c’è la speranza che possa essere trovata presto ed abbracciare i suoi cari.