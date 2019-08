BRANCALEONE - Un altro tragico episodio da raccontare lungo la linea ferroviaria che costeggia la statale 106. Giovedì verso le ore 13.30 un uomo di 74 anni, Ugo Carabetta, pensionato ed ex banchiere stava lavorando nel suo podere confinante la linea ferroviaria all’altezza del vecchio campo sportivo, impegnato nella pulizia e nel taglio di alberi per bonificare il terreno per prepararlo ad accogliere ortaggi.

Il treno regionale partito da Reggio di Calabria con direzione Taranto sopraggiungeva nell’istante in cui il pensionato si trovava vicino alla tratta ferroviaria: purtroppo il malcapitato non si è accorto che sui binari c’era un tronco di eucalipto e il treno urtando il fusto andava a colpire di rimbalzo Ugo Carabetta, colpendolo al femore andava a recidere l’arteria.

La tragedia è accaduta in attimi di secondi. In pochi minuti sono giunti sul posto i carabinieri di Brancaleone diretti dal comandante Antonio Belmonte, agenti della polizia ferroviaria che hanno subito provveduto alla rimozione del tronco che era rimasto incastrato sotto il treno, e i sanitari del 118 che hanno effettuato subito le prime cure impegnandosi al massimo e seguendo tutta lo procedura come da protocollo, poi il trasporto in ospedale di Locri dove i medici del pronto soccorso vista la gravità della situazione erano in attesa dell’arrivo del pensionato, dove è stato ricoverato nella terapia intensiva dopo aver fatto tutto il possibile. Da subito la situazione è apparsa disastrosa.

Tuttavia dopo il ricovero in ospedale e una tac eseguita durante la notte e indagini approfondite hanno confermato la gravità della situazione. Ieri mattina Ugo Carabetta è morto: l’uomo lascia la moglie Rosanna e due figli, Vincenzo ed Ersilia.

Figura molto presente sul territorio, un uomo disponibile, cordiale e benvoluto da tutta la comunità, amava la vita e il mare suo compagno di giochi, di fatto trascorreva molto tempo sul lungomare di Brancaleone dove aveva una barca da pesca e un ricovero per attrezzatura da pesca. I funerali avranno luogo oggi alle ore 16:30 nella chiesa San Pietro Apostolo in Brancaleone.

