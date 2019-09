SANTA CATERINA (CATANZARO) - Tragico incidente oggi nella zona montuosa di Santa Caterina, nel basso jonio catanzarese. Un operaio dell’Azienda Calabria Verde di 49 anni - R.F. - originario di Caulonia, è deceduto, intorno alle 12:30 in località Caterinella nel comune di Santa Caterina sullo Ionio, l'uomo è morto colpito da un fulmine.

L’operaio era impegnato nell’ambito del servizio antincendio nel territorio del Basso Jonio quando, in seguito alla pioggia, assieme al collega P. F. – che rimasto ferito, e ricoverato, non versa in pericolo di vita – riparandosi in prossimità dell’area dove svolgeva servizio di vedetta, è stato colpito da un fulmine. Una tragica fatalità che ha stroncato la vita dell’operaio per il quale a nulla sono valsi i soccorsi.