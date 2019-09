VIBO VALENTIA - Grave incidente stradale, questo pomeriggio lungo la Strada statale 18, a poca distanza dall'entrata di Vibo Valentia.

In contrada Silica, provenienza Pizzo, per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone e una moto. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente di quest'ultimo mezzo, un giovane classe 2001 le cui iniziali sono F.D.B., per il quale si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118 con relativo trasferimento presso l'ospedale di Catanzaro. La prognosi, secondo quanto è stato possibile apprendere, è riservata.

Lungo la Statale si è formata una fila di auto di circa un chilometro sia a causa dei soccorsi che della rimozione dei mezzi incidentati ad opera di vigili del fuoco e Anas (che ha la gestione dell'arteria) mentre i rilievi sulla dinamica sono espletati dalla Sezione Volanti della Questura e dalla Polizia municipale.