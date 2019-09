VIBO VALENTIA - Per quattro giorni ha lottato contro la morte ma alla fine si è dovuto arrendere. È deceduto stanotte, infatti, Gianluca Demasi, l'operaio 30enne originario di Fabrizia, nelle Serre Vibonesi, che il 19 settembre scorso era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in Val Vigezzo, nella provincia di Novara, in Piemonte.

La vittima, che lavorava nel cantiere nel Comune di Malesco, è caduta da un'impalcatura riportando politraumi. Sul posto erano intervenuti i soccorsi del 118, che avevano elitrasportato il 30enne in codice rosso all'ospedale di Novara dov'era arrivato in stato di coma. Questa notte, purtroppo, il decesso. Nelle ultime ore, anche un autista calabrese è morto mentre lavorava in Lombardia (LEGGI).

«Sono rimasto sconvolto per la prematura scomparsa del nostro concittadino Demasi Gianluca. Un ragazzo giovane, gentile, educato. Una scomparsa fortemente prematura che assieme a tutte quelle persone scomparse in eguale modo, fa cadere l’ Intera cittadinanza nello sconforto A nome mio, di tutta L amministrazione comunale e dell’ intera collettività, porgo sentite condoglianze alla famiglia. Gianluca, rimarrà nei nostri cuori per essere stato un ragazzo pieno di vitalità e bontà, sarà proclamato il lutto cittadino», queste le parole del sindaco Francesco Fazio.