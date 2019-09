PAOLA (COSENZA) - Un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 18 "Tirrena inferiore" in contrada Deuda, tra Paola e San Lucido, ha causato la morte di una persona e il ferimento di una seconda.

Per cause ancora in corso di accertamento, secondo una prima ricostruzione, Una Fiat Punto di colore grigio si è scontrata con un furgone bianco frontalmente e, come accennato, nell'incidente, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita.

Nell’impatto è morto Ottavio Provenzano, di 48 anni, di Amantea, alla guida dell’auto, mentre Andrea Di Ciccio, di 35 anni, è rimasto ferito. Sul posto l’elisoccorso, ma per Provenzano non c’era più nulla da fare. È spirato poco dopo. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Paola.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale dell'Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, anche i soccorsi e gli inquirenti per ricostruire la corretta dinamica.