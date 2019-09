TAVERNA (CATANZARO) – È morto saltando in aria, molto probabilmente con un ordigno rudimentale, davanti la sua abitazione nel cuore di Taverna, A. F., di 67 anni. La tragedia si è consumata questa mattina, attorno alle 7.30. Le prime persone accorse sul posto, richiamate dal forte boato che si è sentito in tutto il paese, si sono trovati davanti a uno spettacolo raccapricciante e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri di Taverna, i militari della compagnia di Soveria Mannelli, agli ordini del capitano Zangla, il nucleo investigativo di Lamezia Terme, i vigili del Fuoco di Catanzaro e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Gli inquirenti hanno trovato una miccia e un accendino vicino al cadavere dell'uomo, e sono al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e capire se si tratta di un gesto volontario o di un tragico incidente. Il 67enne, che pare soffrisse fin da piccolo di alcuni seri problemi di salute, viveva da solo e quella per i fuochi artificiali, costruiti “in proprio” era per lui una vera e propria passione.