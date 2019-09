VIBO VALENTIA - Attimi di paura a Piscopio, frazione di Vibo Valentia posta alle porte del capoluogo, dove all'una e mezza di notte al culmine di una lite, sui cui motivi sono in corso accertamenti, si è verificata una sparatoria al termine della quale due persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco.

La sparatoria è avvenuta nella villetta in pieno centro nella frazione in cui ieri sera si è svolta la prima delle tre giornate di festa patronale. In quel momento, nella villetta non sarebbero state presenti altre persone ad assistere al fatto.

I due feriti sono stati soccorsi e trasferiti presso l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Si tratta di Salvatore Battaglia 21 anni, colpito al collo, e Giovanni Zuliani di 23, colpito ad una gamba, per il primo la prognosi è riservata mentre il secondo non verserebbe in condizioni preoccupanti.

Per accertare quanto accaduto sono intervenuti sul posto i carabinieri di Vibo Valentia che hanno avviato le indagini e i rilievi scientifici oltre ad una serie di perquisizioni domiciliari a carico di soggetti noti alle forze dell'ordine.