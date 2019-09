VIBO VALENTIA - Festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo praticamente blindati ieri sera a Piscopio in occasione del concerto della cantante Anna Tatangelo.

A presidiare l'area dello show e in generale tutta la frazione un massiccio dispositivo delle forze dell'ordine reso necessario a seguito dell'agguato avvenuto l'altra notte in cui sono rimasti feriti due giovani (LEGGI LA NOTIZIA), uno dei quali in modo molto grave, attinti dai colpi di pistola esplosi da una o più persone all'interno della villetta comunale.

«Nella serata di ieri - fa sapere il Questore Annino Gargano - il personale della Questura di ViboValentia, in occasione dei festeggiamenti per San Michele, ha presidiato la gremita piazza principale della frazione di Piscopio, dove si è tenuto il concerto della cantante Anna Tatangelo, per garantire la sicurezza dei tanti partecipanti».

Sul fronte delle indagini, è caccia ai responsabili del duplice tentato omicidio che sarebbe scaturito da una lite.