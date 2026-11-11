Allarme bomba in numerose scuole della Calabria

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L’Allarme bomba ed evacuazioni anche in numerose scuole della Calabria dopo una mail minatoria inviata a livello nazionale con minacce anche alla premier Meloni.

CATANZARO – Un’ondata di paura si è abbattuta questa mattina, 11 novembre 2026, sugli studenti di molte scuole di tutta la Calabria, ricalcando quanto già avvenuto in diverse altre regioni d’Italia. Da Cosenza a Reggio Calabria, passando per le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, un’ondata coordinata di allarmi bomba ha costretto dirigenze scolastiche e docenti a far evacuare d’urgenza decine di plessi, dalle scuole elementari fino agli istituti d’istruzione superiore. L’allarme è scattato intorno alle 11:00 a seguito dell’invio massivo di una e-mail anonima indirizzata alle caselle di posta elettronica di numerosi istituti. Nel capoluogo di regione, le procedure di emergenza hanno interessato scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione all’Ipsia, ai plessi del Polo Tecnico Professionale Grimaldi-Petrucci-Ferraris-Maresca e all’Istituto Chimirri, per poi estendersi a svariati comuni della provincia. Scenari analoghi si sono registrati nel Crotonese – con evacuazioni tra il capoluogo, Isola Capo Rizzuto, Petilia Policastro, Strongoli e i centri della Sila – oltre che a Vibo Marina, Scalea, Rende, Trebisacce e Lamezia Terme, dove è stato evacuato il Liceo “Campanella”.

A Lemezia Terme è stato evacuato il liceo Campanella (allarme poi rientrato dopo le verifiche delle forze dell’ordine e degli artificieri della Polizia di Stato). Nella mail per l’allarme bomba anche una minaccia nei confronti della premier Meloni. “Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”. Nella mail segnalato anche “potente ordigno con innesco a distanza”. si legge nel testo della mail inviata dal mittente Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan.

ALLARME BOMBA ANCHE IN CALABRIA, I CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE NELLE SCUOLE

A Vibo Marina, una segnalazione è pervenuta alla scuola “Amerigo Vespucci”, diretta dalla preside Tiziana Furlano. Ricevuta la comunicazione – anche in questo caso via email – la dirigente ha immediatamente disposto la procedura prevista in questi casi con l’evacuazione del plesso che conta poco meno di un migliaio di studenti, essendo istituto comprensivo, con i ragazzi dirottati in buon ordine presso la vicina piazzetta. Stessa decisione adottata per altri plessi dipendenti dalla Vespucci: la scuola di Briatico, i plessi De Maria e Presterà, le scuole Cementificio e Pennello e l’infanzia. All’interno dei vari edifici sono, dunque, in corso le operazioni di controllo ad opera dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Episodi analoghi sono avvenuti all’Ite, Liceo Classico e l’Iti siti nella cittadella scolastica alle porte di di Vibo Valentia; allo Scientifico della città capoluogo, alla scuola Don Bosco-Garibaldi di Vibo, allo Scientifico e all’asilo di Filadelfia, a Filogaso e Sant’Onofrio, a Tropra l’istituto Enogastronomico e ospitalità alberghiera.

I controlli delle forze dell’ordine e degli artificieri della Polizia di Stato e dei Carabinieri sono scattati tempestivamente. Nella maggior parte degli istituti l’allarme è fortunatamente rientrato nel giro di quaranta minuti, consentendo il rientro in classe o la formale chiusura delle lezioni una volta accertata l’assenza di pericoli.

IL TESTO DELL’EMAIL CON L’ALLARME BOMBA INVIATE NELLE SCUOLE DELLA CALABRIA

«Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».