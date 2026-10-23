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Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese e il direttore generale del Dipartimento, Fortunato Varone. I sindacati hanno chiesto un impegno concreto per i 673 Tis (tirocinanti di inclusione sociale) che in Calabria aspettano di essere stabilizzati

CATANZARO – Un nuovo passo verso la risoluzione della vertenza dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) della Calabria. È la sintesi dell’incontro svoltosi nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre 2026 tra l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, il dg del Dipartimento, Fortunato Varone e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil Calabria, affiancati dai rappresentanti delle rispettive categorie NIdiL, Felsa e UilTemp.

«Finalmente un percorso concreto»

«I numeri illustrati dalla Regione – si legge in una nota stampa dei sindacati – confermano la portata del percorso avviato. Sono 1.961 i lavoratori per i quali è stato attivato l’iter amministrativo finalizzato alla contrattualizzazione, di cui 1.678 già contrattualizzati presso i Comuni. A questi si aggiungono i 1.087 lavoratori over 60 usciti dal bacino già nel corso dello scorso anno. Risultati importanti, che testimoniano come una vertenza storica, per troppo tempo rimasta senza soluzioni strutturali, abbia finalmente imboccato un percorso concreto».

Sono 673 ad aspettare la stabilizzazione

Ma per le tre sigle sindacali «il risultato non può dirsi pienamente raggiunto finché resterà anche un solo lavoratore senza una prospettiva certa». Sono infatti ancora 673 i tirocinanti la cui posizione deve essere definita: 394 attualmente impegnati nel completamento dei percorsi formativi Gol e 279 che, allo stato attuale, risultano privi di qualsiasi misura di sostegno.

Sul fronte delle risorse, la Regione è impegnata nella predisposizione di un emendamento alla Legge di Bilancio nazionale, con l’obiettivo di ottenere dal Governo ulteriori 8 milioni di euro. «Risorse indispensabili per garantire la copertura finanziaria necessaria alla definitiva soluzione delle posizioni ancora aperte».

Assegno di inclusione sociale di 631 euro

Un passaggio sul quale i sindacati chiedono un impegno concreto e condiviso, affinché il percorso parlamentare possa tradursi in risorse certe e stabili.

Nel frattempo, su esplicita richiesta delle organizzazioni sindacali confederali, la Regione ha annunciato l’attivazione di una misura temporanea di sostegno al reddito: così, a decorrere dal prossimo 1° novembre, per una durata di tre mesi, è prevista l’erogazione di un assegno di inclusione sociale pari a 631 euro, utili ad assicurare un sostegno economico ai lavoratori interessati nelle more della definizione delle soluzioni strutturali.