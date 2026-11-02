Costarella dà le dimissioni e lascia la guida della Prociv Calabria

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Non sarà più alla guida della Protezione Civile (Prociv) della Regione Calabria: arrivano le dimissioni di Domenico Costarella: “Una scelta personale”

Domenico Costarella si è dimesso dall’incarico di dirigente generale del Dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria. Lo ha confermato lo stesso Costarella in un post sui social: «La decisione di concludere questa esperienza è stata una scelta personale, ponderata e, non lo nascondo, anche dolorosa». «Lascio un incarico che mi ha dato tanto – prosegue – e una Regione alla quale mi sento profondamente legato, ma avverto il bisogno di aprire nuove pagine, cogliere nuove opportunità e misurarmi con sfide diverse».

Le dimissioni sono infatti legate ad una nuova opportunità lavorativa a Roma e concordate con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Al suo posto potrebbe essere nominato Giacomo Giovinazzo, commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria e dirigente di settore della Protezione civile. Potrebbe essere nominato a stretto giro per evitare una vacatio in un dipartimento delicato. Il vicario, Antonio Augruso, decade con le dimissioni di Costarella nominato alla guida della Protezione civile regionale regionale nell’aprile del 2022, e poi riconfermato due volte nel ruolo.

«Desidero ringraziare il presidente Roberto Occhiuto per la fiducia accordatami, la vicinanza e la stima dimostrate nel tempo – conclude Costarella – nonché tutti i collaboratori e le persone con cui ho condiviso questi anni di impegno e responsabilità».