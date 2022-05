Bollettino coronavirus, migliora il numero dei contagi e dei ricoveri in Calabria

1 minuto per la lettura

SONO 446 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.870 tamponi eseguiti, mentre i decessi sono stati 4.

Il dato generale indica un miglioramento della diffusione del virus, considerato che i guariti sono stati 2.545 in più, portando un netto calo delle persone attualmente contagiate che sono in Calabria 65.174.

Nel bilancio di oggi reso noto dalla Regione Calabria migliora anche la pressione sulle strutture ospedaliere. Nei reparti sono state dimesse 6 persone, portando il totale dei ricoverati a 190 pazienti, mentre in rianimazione risulta 1 paziente in meno e 12 ancora ricoverati.

In Calabria, ad oggi, secondo il dato complessivo, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3048303 (+2.870).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 378062 (+446) rispetto a ieri.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5721 (50 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5664 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52335 (52037 guariti, 298 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 35997 (62 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35933 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62582 (61500 guariti, 1082 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2725 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2707 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36200 (35974 guariti, 226 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4366 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4317 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 136341 (135569 guariti, 772 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 15637 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15623 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23615 (23445 guariti, 170 deceduti).