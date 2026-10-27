Liste d’attesa Calabria, nel 2026 peggiora il dato sulle prime visite

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Il dato sulle liste d’attesa in Calabria segna un -2,7% sulle prime visite rispetto al 2025. L’analisi della Fondazione Gimbe su dati Agenas sottolinea un peggioramento anche sugli esami diagnostici

In Calabria nel 2026 peggiora il dato sulle prime visite (-2,7%) e per gli esami diagnostici (-2,1%) rispetto al 2025. E nel 2026 la quota di attribuzione della classe di priorità P (entro 120 giorni) relativa alle prime visite si attesta al 66 %, mentre la media nazionale è 34,9%. È quanto emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe basata sui dati del Bollettino Agenas nel confronto tra gennaio-settembre 2026 e lo stesso periodo del 2025.

Calabria tra le sei regioni d’Italia (le altre sono Campania, Lazio, Molise, Sicilia e Toscana) con un peggioramento della quota di prenotazioni entro i tempi per le prime visite e per gli esami diagnostici

I numeri peggiorano anche in Sardegna per le visite e nella Provincia autonoma di Bolzano per gli esami. C’è da dire che i confronti regionali basati sui dati aggregati devono essere interpretati con molta cautela. Agenas sottolinea una marcata variabilità nell’attribuzione della classe di priorità P per le prime visite (entro 120 giorni): dal 4,1% della Toscana all’85,4% della Basilicata, a fronte di una media nazionale del 34,9%.

«Senza distinguere per classe di priorità e singola prestazione – ha detto Cartabellotta, presidente Gimbe – confrontare le percentuali complessive di prenotazioni entro i tempi rischia di premiare o penalizzare le Regioni, perché i valori aggregati possono risentire sia della diversa distribuzione delle priorità sia del mix delle prestazioni. E non consentono, da soli, di valutare l’efficacia delle politiche regionali».