Sanità in Calabria, per una visita si aspetta il 2028

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Sanità in Calabria e liste d’attesa, Agenas certifica il peggioramento della regione: fuori tempo massimo il 38% delle visite cardiologiche e quasi il 59% di quelle vascolari. Peggiorano anche le tempistiche per una risonanza all’addome. Alla Dulbecco un anno e mezzo per la diabetologia: privato unica via. In Calabria peggiorano i tempi, ecco quali sono i punti deboli del sistema

COSENZA – Una prima visita diabetologica? Non prima di maggio 2028. Un anno e sei mesi di tempo per avere risposte nel pubblico, più precisamente nell’unità operativa complessa Malattie del metabolismo dell’Aou Dulbecco di Catanzaro. È l’ennesima risposta gelata che arriva dal sistema di prenotazione visite della Calabria. L’ennesima spia di un problema ancora oggi sostanzialmente irrisolto e che ha interessato nei giorni scorsi una giovane paziente calabrese.

SANITÀ IN CALABRIA, LA DOCCIA GELATA DELLE LISTE D’ATTESA

L’unica soluzione “rapida”? Una visita da 170 euro nel privato per aggirare i tempi mostruosi del pubblico. Un esempio vivido di cosa significa in Calabria finire in una lista d’attesa, la stessa regione che dal 2022 al 2025 ha tenuto in cassa quasi 16 milioni di euro e mezzo (dati della Corte dei conti) di fondi vincolati all’abbattimento dei tempi senza spendere un centesimo.

E i dati Agenas dei giorni scorsi, confermano che la Calabria sta arretrando nuovamente sulle liste d’attesa, soprattutto sulle prime visite. Dietro il peggioramento delle percentuali complessive ci sono prestazioni precise: visite cardiologiche e pneumologiche, risonanze dell’addome, test cardiovascolari da sforzo.

I DATI AGENAS

Andando a guardare proprio i dati della piattaforma nazionale nel confronto tra gennaio e settembre del 2025 e lo stesso periodo del 2026, le prime visite con tempi rispettati scendono dall’89,9% all’87,2%; gli esami diagnostici dall’87,5% all’85,4%. Si perdono rispettivamente 2,7 e 2,1 punti percentuali. Significa che la quota oltre i termini sale al 12,8% per le visite e al 14,6% per gli accertamenti: circa una prenotazione su otto nel primo caso e una su sette nel secondo.

Il monitoraggio misura la «prima disponibilità proposta» per le prenotazioni di primo accesso a carico del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito dell’azienda sanitaria di assistenza.

IL DETTAGLIO DELLE VISITE

Ed è proprio il dettaglio delle visite a mostrare quanto la media regionale nasconda situazioni distanti. Per la cardiologia il rispetto dei tempi passa dal 74,9% del prospetto 2025 al 62% del 2026: uno scarto di 12,9 punti. Nell’ultima rilevazione, dunque, il 38% delle prime disponibilità non rientra nei termini. Ancora più marcata la flessione della pneumologia, dall’82,8% al 68,9%, con una perdita di 13,9 punti. Quasi un terzo delle prenotazioni pneumologiche riceve una proposta oltre il tempo previsto.

LA CRITICITÀ DELLE LISTE D’ATTESA IN CHIRURGIA VASCOLARE

La situazione più critica tra le visite resta però quella della chirurgia vascolare: il dato sale appena dal 40,8% al 41,2%, lasciando fuori dai termini il 58,8% delle prenotazioni. In medicina fisica e riabilitazione il rispetto dei tempi rimane fermo al 50%: una proposta su due supera la scadenza. L’urologia migliora dal 60,1% al 62,7%, ma conserva un 37,3% oltre i limiti. L’otorinolaringoiatria arretra dal 71,4% al 69%, la gastroenterologia dal 74,7% al 72,3%, la dermatologia e allergologia dal 77% al 74,4%. Sono ambiti nei quali la puntualità resta lontana dall’essere garantita a tutti.

Scende anche l’endocrinologia, dal 93,5% all’88,8%. Più basse le flessioni di ginecologia, dal 97,1% al 94,7%, oculistica, dal 91,4% al 91%, e oncologia, dal 99,5% al 99,1%. Esistono segnali in controtendenza: la neurologia sale dal 92% al 95,2%, mentre l’ortopedia recupera dal 73,5% all’80,3%. Un miglioramento di 6,8 punti che lascia comunque quasi un quinto delle prenotazioni ortopediche con una prima disponibilità oltre i tempi.

IL CASO DELLE RISONANZE MAGNETICHE ALL’ADDOME

Tra gli esami diagnostici spicca la risonanza magnetica dell’addome: dall’86,9% del 2025 si passa al 65,4% del 2026, con uno scarto negativo di 21,5 punti. Nell’ultima fotografia più di un terzo delle proposte supera i termini. La risonanza del tronco encefalico scende dal 90,4% all’81,4%. Diverso l’andamento della risonanza osteomuscolare, che migliora dal 76,4% all’85,6%. Resta particolarmente debole l’elettromiografia: il passaggio dal 61,4% al 61,8% modifica pochissimo un quadro nel quale il 38,2% delle prenotazioni non trova una disponibilità tempestiva.

Peggiorano sensibilmente i test cardiovascolari da sforzo, dal 94,4% all’81,9%, e l’elettrocardiogramma dinamico, dal 98,1% al 94%.

SANITÀ IN CALABRIA, LISTE D’ATTESA ED ESAMI

La colonscopia arretra dal 93,9% al 91,7%, l’esofagogastroduodenoscopia dal 95,1% al 93%, l’ecografia dell’addome dal 95,5% al 93,7%. La spirometria scende dal 97,7% al 94,1%. Migliora invece l’ecografia mammaria, dal 91,8% al 95,7%, mentre la mammografia raggiunge il 100%, contro il 99,6% precedente. Restano molto elevate le percentuali delle Tac: 100% per addome e distretto osteomuscolare, 99,8% per cranio-encefalo e 99,9% per torace.



Il confronto omogeneo gennaio-settembre chiarisce dove si concentra il peggioramento generale. Le prime visite differibili, da proporre entro trenta giorni, scendono dall’81,5% al 77,5%. Nel 2026 sono 62.001 quelle entro il termine, 3.408 quelle collocate tra 31 e 39 giorni e 14.572 quelle oltre i 39 giorni. Complessivamente, 17.980 prenotazioni superano il mese previsto. Le visite programmate entro 120 giorni arretrano dal 90,9% all’88,2%; quelle brevi, entro dieci giorni, dal 97% al 96,5%. Le urgenti restano al 100%.



Per gli esami, la difficoltà maggiore riguarda le prestazioni programmate: il rispetto dei 120 giorni cala dall’84,8% all’82%. Nel 2026 le proposte entro il limite sono 162.495, quelle tra 121 e 156 giorni 15.085 e quelle oltre 156 giorni 20.568. Sono dunque 35.653 le prenotazioni oltre i quattro mesi. Gli esami differibili entro sessanta giorni scendono dal 95,1% al 93,8%, mentre quelli brevi migliorano appena, dal 94% al 94,1%, e le urgenze restano al 100%.