Sanità Calabria, mancano 8mila addetti, il piano non basta

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Sanità, in Calabria il piano del personale sanitario 2026-2028 copre solo parte dei fabbisogni: nel 2028 resterebbe un divario di circa 6.700 addetti

CATANZARO – I fabbisogni di personale delle aziende sanitarie superano le risorse disponibili, ancora una volta. E la Regione riconosce di poterli accogliere soltanto in parte. È il nodo del Piano triennale di spesa per il personale 2026-2028, approvato dalla Giunta con la delibera 684 del 19 ottobre scorso: organici in crescita nelle previsioni, ma ancora lontani dalle esigenze rappresentate.

SANITÀ, PIANO TRIENNALE DI SPESA PER IL PERSONALE

In Calabria, stando alla ricognizione servirebbero 28.168 unità, contro le 20.260 censite al 31 marzo 2026. Circa 7.900 addetti in meno, tra sanitari, amministrativi e tecnici tecnicamente necessari. Il piano, visto il budget a disposizione, prevede 20.776 unità nel 2026, 21.198 nel 2027 e il raggiungimento delle 21.493 nel 2028. Nell’ultimo anno resterebbero circa 6.700 unità di distanza dalle richieste.

La relazione tecnica chiarisce che i fabbisogni «sono stati ammessi e riconosciuti solo in quota parte rispetto alle richieste originarie». La spesa passa da 1,257 miliardi nel 2026 a 1,300 miliardi nel 2028, circa 43,2 milioni in più. Il budget, però, «non costituisce automatica autorizzazione» a concorsi e assunzioni: ogni azienda deve verificare necessità e sostenibilità delle procedure. I rinnovi contrattuali sono contabilizzati separatamente e i medici convenzionati sono esclusi dai budget indicati.

PERSONALE, DOTAZIONE COMPLESSIVA

Intanto, da dicembre 2025 a marzo 2026, la dotazione complessiva scende da 20.402 a 20.260 unità. I medici ospedalieri passano da 2.912 a 2.853, gli infermieri da 5.573 a 5.464. Per queste categorie il fabbisogno è rispettivamente di 4.334 e 6.695 unità: differenze di 1.481 e 1.231 addetti. Per gli Oss ospedalieri lo scarto è di 310.

Sul territorio risultano 761 medici contro 1.241 indicati come necessari e 238 Oss rispetto a 561. La specifica voce degli infermieri legati ai progetti Pnrr conta 49 unità contro un fabbisogno di 1.349: un divario rilevante, che non equivale però al conteggio di tutti gli infermieri già impiegati nell’assistenza territoriale. Mancano inoltre, rispetto alle richieste, 149 tecnici di laboratorio e 98 addetti alla prevenzione. Per amministrativi e ruolo tecnico le differenze sono di 934 e 377 unità.

Le distanze maggiori riguardano le Asp di Cosenza e Reggio Calabria: 2.866 e 1.642 addetti. Seguono Dulbecco con 898, Asp Catanzaro con 633, Ao Reggio con 567, Asp Crotone con 504, Asp Vibo con 386 e Ao Cosenza con 201. Sono scarti rispetto ai fabbisogni dichiarati, non posti tutti già autorizzati e rimasti vacanti.

LA QUESTIONE DEL 118

Un capitolo delicato riguarda il 118. La mappatura per il passaggio ad Azienda Zero censisce 1.137 addetti nelle Asp: 123 medici, 532 infermieri, 434 autisti e 48 lavoratori di altri profili, esclusi i medici convenzionati. A Vibo le operazioni si erano concluse a giugno con il 64% di trasferimenti; a Cosenza, al 15 settembre, l’adesione alla mobilità volontaria era del 48,44%. Quest’ultima percentuale è stata utilizzata per stimare i passaggi dalle altre aziende. La previsione complessiva è di 565 trasferimenti, non tutti già perfezionati.

La spesa resta una «stima preliminare basata sui dati oggi disponibili». Chi non aderisce continuerà temporaneamente nell’emergenza fino al completamento delle assunzioni necessarie. Entro il 31 marzo 2027 le Asp dovranno predisporre i piani di riallocazione; Azienda Zero dovrà adottare un piano assunzionale con cronoprogramma. L’obiettivo regionale è evitare sovrapposizioni e garantire continuità al soccorso.

Il piano considera anche 175 unità per potenziare o aprire strutture nelle aziende ospedaliere: 118 a Cosenza, 39 alla Dulbecco e 18 a Reggio, tra cui 41 medici, 73 infermieri e 38 Oss. La Regione ammette che il metodo del 2019 non comprende integralmente queste nuove esigenze. La priorità resta coprire il turnover secondo competenze e funzioni, evitando sostituzioni soltanto numeriche.