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Assistenza sanitaria: La Calabria resta ultima, soccorsi troppo lenti e screening al minimo. Il monitoraggio 2024 certifica i ritardi. L’11,3% dei cittadini rinuncia alle cure.

CATANZARO – La Calabria migliora nei punteggi, ma mostra tutti i limiti e resta in fondo alla sanità italiana. Il monitoraggio complessivo relativo al 2024 ed elaborato a settembre 2026, dei Livelli essenziali di assistenza certifica una regione ancora tra le peggiori: ultima per assistenza distrettuale e per somma dei punteggi delle tre aree. Pesano le situazioni ad oggi ancora troppo critiche: I tempi dei soccorsi, gli screening oncologici, le cure palliative e la rinuncia alle prestazioni. Si parte da presupposti drammatici: il 48,8% dei calabresi è a rischio di povertà o esclusione, contro il 23,1% nazionale. La mortalità evitabile è di 2,25 per mille contro 1,76, quella infantile di 3,2 contro 2,6. La speranza di vita è di 80,4 anni per gli uomini e 84,9 per le donne, contro 81,5 e 85,6.

ASSISTENZA SANITARIA IN CALABRIA: IL PUNTEGGIO

Come anticipato mesi fa il nuovo sistema di garanzia assegna 66 punti alla prevenzione, 52 all’assistenza distrettuale e 71 a quella ospedaliera in Calabria. La sufficienza è fissata a 60 in ciascuna area: significa quindi che l’area del territorio resta sottosoglia, nonostante il recupero di 40 punti nel 2023. Gli ospedali migliorano salendo da 69 a 71, mentre la prevenzione arretra da 68 a 66. La somma raggiunge 189, contro 177 dell’anno precedente: è la più bassa tra le 21 Regioni e Province autonome.

AMBULANZE TROPPO IN RITARDO

Sui tempi di risposta dei soccorsi il divario è netto. Stando ai dati in Calabria un’ambulanza impiega in media 31 minuti per arrivare sul posto dopo la segnalazione. Il massimo tollerabile è di diciotto minuti. Il sistema di soccorso calabrese, dunque, non garantisce rapidità. C’è, anche, una discrepanza nei dati: la scheda regionale riporta 28 minuti. In entrambi i casi la distanza dal riferimento nazionale resta ampia e le ripercussioni sui cittadini concrete. Il punteggio dell’indicatore è zero, come nel 2023.

PREVENZIONE FERMA

Ancora più evidente il ritardo degli screening. Per la cervice uterina la quota di persone sottoposte al test è del 12,2%, contro il 51% nazionale; per la mammella del 15,2%, contro il 50%; per il colon-retto appena del 4,5%, contro il 33,3%. Sono percentuali bassissime nonostante i, punteggio complessivo saga da 9,3 a 10,1, comunque lontanissimo dalla sufficienza.

ASSISTENZA SANITARIA IN CALABRIA: ALLARME VACCINI

Anche alcune coperture vaccinali sono inferiori alla media: antinfluenzale negli anziani al 44,3%, contro il 52,5%, e anti-HPV nelle bambine al 44,9%, contro il 51,2%. Il ciclo base a 24 mesi raggiunge il 92,76%, contro il 93,48%; morbillo, parotite e rosolia il 92,55%, contro il 94,04%. Proprio questi aspetti sono da tenere in considerazione. Nell’ultimo anno il ministero della Salute ha avvertito la Calabria sulle vaccinazioni, a partire dai troppi casi di morbillo su cittadini non vaccinati. Importante raggiungere la soglia del 95% di copertura per garantire l’immunità di gregge.

LE FRATTURE IN CALABRIA NELL’ASSISTENZA SANITARIATERRITORIALE

Soltanto il 12,64% dei deceduti per tumore risulta assistito dalla rete di cure palliative in Calabria, contro il 42,27% nazionale. Il punteggio migliora da 9,6 a 15,3, rimanendo gravemente insufficiente. Nell’assistenza domiciliare integrata i pazienti per mille abitanti sono 3,16 nel primo livello di intensità, 2,06 nel secondo e 0,82 nel terzo, contro 4,43, 4,38 e 3,54 in Italia. Anche qui c’è un recupero, da 18,6 a 40,4 punti. Gli anziani non autosufficienti in assistenza residenziale sono 29,85 per mille residenti di almeno 75 anni, contro 47,82; nella semiresidenziale appena 0,2 contro 4.

ASSISTENZA SANITARIA IN CALABRIA: RINUNCIARE A CURARSI

Uno dei dati più drammatici riguarda la rinuncia alle cure per difficoltà organizzative o economiche. UN aspetto che riguarda l’11,3% dei cittadini calabresi, rispetto al 9,8% italiano. Sulle liste d’attesa occorre distinguere dati e valutazioni: per le prestazioni di priorità B (breve) il rapporto riporta il 92,66% entro i tempi, ma assegna zero punti per il mancato rispetto dei requisiti informativi. Per la priorità D la quota è dell’85,7%, superiore all’81,6% nazionale.

TEMPESTIVITÀ

Negli ospedali peggiora la tempestività degli interventi per frattura del femore: viene operato entro 48 ore il 53,99% degli ultrasessantacinquenni, contro il 60,49% italiano. Il punteggio scende da 62,3 a 47,6. La mortalità a trenta giorni dal primo ricovero per ictus è del 13,34%, contro il 9,16%; per la Broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata del 10,5%, contro il 9,1%. Nei punti nascita maggiori i cesarei primari sono il 27,91%, contro il 22,28%, pur con un miglioramento del punteggio complessivo sui cesarei da 34,3 a 45,7.

ASSISTENZA SANITARIA IN CALABRIA: I DATI FAVOREVOLI

Esistono però risultati favorevoli. Le colecistectomie con degenza inferiore a tre giorni salgono da 58,1 a 64,4 punti, pur fermandosi al 71,70% contro l’85,89% nazionale. La chirurgia mammaria nei reparti con volumi adeguati migliora da 76,7 a 86 punti; i reinterventi interessano il 2,75%, contro il 5,07% italiano. Migliorano anche i punteggi sui ricoveri ripetuti in psichiatria, da 47,5 a 78,6, e sugli eventi maggiori o decessi dopo ictus, da 53,5 a 69,9. L’aderenza ai beta-bloccanti nello scompenso cardiaco raggiunge il 68,81%, con 84,4 punti.

FARMACI E STILI DI VITA

Il consumo di antibiotici resta elevato: 6.519,19 dosi definite giornaliere per mille abitanti, contro 5.423,87 nazionali, anche se il punteggio sale da 24,4 a 41,9. Tra i bambini di 8-9 anni il sovrappeso riguarda il 22,3% e l’obesità il 15,5%, contro il 19% e il 9,8% italiani. Gli adulti con almeno due malattie croniche sono il 22,8%, rispetto al 21,1% nazionale.