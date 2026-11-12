Nuovo allarme bomba in Calabria, evacuate diverse scuole

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IN AGGIORNAMENTO – Nuovo allarme bomba anche in Calabria, disposta l’evacuazione temporanea di alcune scuole in provincia di Cosenza e Crotone

Un’altra giornata partita con un allarme bomba anche per le scuole in Calabria. Evacuazioni nel Cosentino e nel Crotonese. La mail arrivata negli istituti scolastici sembrerebbe portare ancora la firma di Mikhail Andropov. Partiti sopralluoghi, controlli e verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Nell’area urbana di Cosenza alunni, docenti e personale fuori dal plesso nell’Istituto comprensivo di Taverna di Montalto Uffugo, nel Liceo classico G. Da Fiore e nella Stancati di Rende.

Sembra la fotocopia della giornata di ieri, mercoledì 11 novembre 2026, quando migliaia di scuole italiane hanno ricevuto l’inquietante messaggio di posta elettronica. È in atto il vertice sulla Cybersicurezza al quale partecipa sia il Governo che i rappresentanti delle opposizioni.