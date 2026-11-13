Scuole in Calabria, perse 263 sedi in dieci anni: record italiano

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La Calabria perde il 10,7% delle sedi scolastiche in dieci anni: è il dato peggiore d’Italia. Il rapporto Save the Children tra spopolamento e divari

LA Calabria ha perso 263 sedi scolastiche in dieci anni, il 10,7% del totale, registrando l’incidenza più alta d’Italia. E le prospettive legate al calo demografico rischiano di aggravare ulteriormente la situazione: nella provincia di Catanzaro, entro il 2036, si prevede una riduzione del 26,6% dei bambini tra i 5 e i 9 anni, mentre nel Vibonese oltre un adolescente su due vive in un Comune senza scuole superiori.

La situazione della scuola calabrese è quella raccontata nella XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Scuola liberatutti”, diffusa da Save the Children in vista della Giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre.

BANCHI VUOTI IN CALABRIA, SCUOLE IN AFFANNO

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia presentano tutte percentuali superiori alla media nazionale di scuole dell’infanzia con sezioni poco numerose, potenzialmente a rischio chiusura. Il primato negativo spetta alla provincia di Cosenza, con il 60,1%, seguita da Reggio Calabria (56,5%), Vibo Valentia (56,4%), Crotone (55,4%) e Catanzaro (53,6%). A livello nazionale la percentuale si ferma al 35,7%.

LO SPOPOLAMENTO

Il fenomeno è alimentato dal progressivo spopolamento. Negli ultimi dieci anni la scuola primaria calabrese ha registrato una diminuzione degli iscritti del 15,7%. Le previsioni indicano un ulteriore ridimensionamento della popolazione scolastica, particolarmente marcato nel Catanzarese per la fascia 5-9 anni e nel Crotonese per quella 10-14 anni, con una flessione stimata del 20,6%.

Un altro elemento critico riguarda la distribuzione territoriale degli istituti superiori. Nella provincia di Vibo Valentia il 51,1% dei giovani tra i 14 e i 19 anni vive in Comuni privi di scuole secondarie di secondo grado.

SCUOLE IN CALABRIA, IL DATO NELLE PROVINCE

A Catanzaro la percentuale raggiunge il 40,7%, a Cosenza il 29,7%, a Reggio Calabria il 24,9% e a Crotone il 18,3%. Una condizione che comporta spostamenti quotidiani e può accentuare le difficoltà delle famiglie residenti nelle aree interne. Le differenze emergono anche nell’offerta del tempo pieno alla primaria. Catanzaro registra il dato più elevato della Calabria, con il 45,8% delle classi, seguita da Crotone con il 41,5%. Più distanti Cosenza (30,3%) e Vibo Valentia (28,5%), mentre Reggio Calabria si ferma al 15,8%. La media regionale è del 29,8%, contro il 40,3% nazionale. Ancora più evidente il divario relativo alle mense scolastiche, servizio che rappresenta uno strumento di contrasto alle disuguaglianze educative e alla povertà alimentare. In Calabria ne usufruisce soltanto il 33,2% degli alunni della primaria, contro il 61,6% nazionale. Catanzaro raggiunge il 48,2%, Cosenza il 36,9%, Crotone il 32,6% e Vibo Valentia il 29,8%. Reggio Calabria chiude la graduatoria regionale con appena il 20%: un bambino su cinque.

LE CONDIZIONI DELLE STRUTTURE

Preoccupante anche la situazione delle strutture. In Calabria il 71,8% degli edifici risulta privo del certificato di agibilità, mentre il 55,7% non dispone contemporaneamente dei tre certificati essenziali relativi ad agibilità, prevenzione incendi e omologazione della centrale termica. Il 77% delle scuole non dispone di una palestra.

Sul fronte dell’accessibilità, soltanto il 32% degli istituti calabresi risulta privo di barriere architettoniche, contro il 40% nazionale. Le percentuali provinciali oscillano dal 35,4% di Crotone al 26,1% di Vibo Valentia. Catanzaro e Cosenza si attestano al 32,6%, Reggio Calabria al 32,1%. Non mancano, tuttavia, indicatori più favorevoli. La dispersione scolastica in Calabria è scesa al 6,5%, al di sotto della media nazionale dell’8,2%. Anche sul sostegno agli studenti con disabilità, la quota di docenti non specializzati risulta inferiore alla media italiana in quattro province su cinque: 4,2% a Vibo Valentia, 5,7% a Reggio Calabria, 8,8% a Cosenza e 11,8% a Catanzaro. Crotone raggiunge invece il 22,7%.

LE PLURICLASSI

Il rapporto segnala inoltre la crescita delle pluriclassi, passate in Calabria a 263, con un incremento di 41 rispetto al 2018-2019. Una conseguenza della riduzione degli iscritti che interessa soprattutto i piccoli Comuni e le aree montane. Per Save the Children, il calo demografico non deve tradursi automaticamente nella riduzione dell’offerta formativa, ma può rappresentare un’occasione per investire maggiormente su ciascun alunno.

IL DATO DI SAVE THE CHILDREN

«Di fronte alle gravi disuguaglianze territoriali ed educative che oggi bloccano sul nascere le aspirazioni di crescita di tanti ragazzi e ragazze, il calo della popolazione scolastica non può tradursi in un disinvestimento sulla scuola, ma deve essere l’occasione per migliorare la qualità dell’offerta educativa per tutti gli studenti e le studentesse», afferma Raffaela Milano, direttrice Ricerca di Save the Children. La richiesta è quella di investimenti strutturali, continuità dei programmi e potenziamento di mense, palestre, biblioteche e servizi educativi.

Un’esigenza particolarmente urgente in Calabria, dove la progressiva scomparsa delle scuole rischia di accompagnare e accelerare lo spopolamento dei territori, privando le comunità di uno dei loro principali presìdi sociali e culturali.