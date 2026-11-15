Rapporto Svimez: aree interne, Calabria tra spopolamento e resistenza

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Le aree interne in Calabria nel rapporto Svimez che analizza i limiti della Snai e avanza una proposta (anche per il dopo Pnrr). I segnali positivi ci sono, il caso Santa Maria del Cedro

NON si tratta solo di spopolamento. Per le aree interne – e quelle calabresi, anche per la particolare conformazione orografica del territorio, lo sanno bene – la distanza dai servizi essenziali si traduce in una quotidiana contrazione dei diritti (mobilità, accesso alle cure, istruzione) e delle opportunità. Una realtà che nel Mezzogiorno riguarda il 67,4% dei Comuni, che rappresentano il 36% della popolazione. In Calabria queste percentuali salgono: arriviamo, ci dice l’Istat, a circa il 70% dei Comuni e al 44,2% della popolazione. E in Calabria registriamo una particolare concentrazione di Comuni periferici e ultraperiferici: rispettivamente 118 e 13 su 404. Si tratta dei Comuni più lontani dai principali servizi e più esposti, quindi, ai costi della marginalità. E anche al rischio spopolamento.

Tra il 2014 e il 2020 le aree interne hanno perso il 4,2% dei residenti, rispetto all’1,1% dei Comuni centrali, nel periodo 2020-2024 il calo è stato dello 0,8%, contro lo 0,3%. Le ultime previsioni Istat stimano che i residenti nelle aree interne del Mezzogiorno scenderanno da 7,1 milioni nel 2025 a circa 6 milioni nel 2050, con una contrazione media annua dello 0,8% nel periodo 2030-2050. La flessione sarà ancora più marcata nei Comuni ultraperiferici, che a livello nazionale potrebbero perdere quasi un quinto dei residenti entro il 2050.

L’ultima edizione del Rapporto Svimez dedica un intero capitolo alle aree interne e alla necessità di ripensare le politiche territoriali.

LE POLITICHE PER LE AREE INTERNE

Per Svimez l’errore fin qui è stato affrontare la questione solo attraverso interventi troppo circoscritti. La Snai, la Strategia nazionale per le aree interne, ha spesso privilegiato la compensazione dei divari nell’accesso ai servizi essenziali, più che concentrarsi su una programmazione capace di incidere su traiettorie di sviluppo condivise da ambiti territoriali più ampi. La necessità di costruire forme di cooperazione tra i Comuni, i tempi lunghi di programmazione, la debolezza amministrativa locale hanno penalizzato la Snai, che, rileva Svimez, ha interessato solo il 28,8% dei Comuni interni.

Il Pnrr ha modificato la governance degli interventi, rispetto alla Snai 2014-2020. L’assegnazione diretta delle risorse ai Comuni ha permesso di raggiungere la quasi totalità dei centri. Le aree interne del Mezzogiorno hanno beneficiato di 12,45 miliardi di euro, pari a 1.760 euro pro capite. Soldi investiti, ad esempio, su asili nido, edilizia scolastica, social housing, case e ospedali di Comunità. Tuttavia, se guardiamo all’attuazione il quadro è meno rassicurante. Lo stato di avanzamento del Pnrr per le aree interne al 13 giugno segnalava che al Sud solo l’11,5% del valore economico dei progetti risultava concluso.

SEGNALI DI RESISTENZA IN CALABRIA

Dei segnali incoraggianti comunque ci sono. Il declino demografico, ci dice ad esempio l’Istat, non è omogeneo. Tra il 2023 e il 2024 i Comuni calabresi fino a mille abitanti hanno perso l’1,2% della popolazione, mentre quelli tra 1.001 e 5mila abitanti lo 0,3%. Al contrario, i Comuni tra 5.001 e 10mila residenti hanno registrato un leggero aumento dello 0,1% e quelli tra 10.001 e 20mila dello 0,2%. Il caso più negativo Castroregio, nel cosentino, con un calo del 5,9%, quello più positivo Fiumefreddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, con un incremento del 21,6%, sostenuto anche dai trasferimenti di cittadini stranieri (è il caso del ritorno di emigranti e loro discendenti da Argentina e Brasile).

E sempre dalla Calabria emergono segnali di reattività della rete sociale e degli enti locali. Svimez fa l’esempio del bando “Riabitare il Sud” promosso da Fondazione con il Sud. Dalla Calabria sono arrivati 12 progetti di rigenerazione demografica, che vedevano la collaborazione tra 49 Comuni e 36 enti del Terzo settore. E a un Comune calabrese è stato assegnato, nel corso del 2026, il premio “Comune vivo”, conferito nell’ambito della campagna Sud Vivo di Anci e Fondazione con il Sud. Si tratta di Santa Maria del Cedro, centro di 5.200 abitanti situato nell’alto Tirreno cosentino, che ha registrato – rileva Fondazione con il Sud – un incremento della popolazione dell’1,4%, accompagnato da una crescita del 7,7% nella fascia tra 0 e 4 anni. Il Comune è stato premiato come esempio di rigenerazione, per la capacità di coniugare il potenziamento dei servizi pubblici e del sistema di accoglienza (gli stranieri presenti rappresentano il 4,9% dei residenti) con gli investimenti del Pnrr, destinati alla costruzione di un asilo nido.

LA PROPOSTA DELLA SVIMEZ

Qual è allora la ricetta della Svimez? L’associazione chiede un cambio di passo radicale, superando la logica delle risorse a pioggia e della frammentazione. Quello che propone è una programmazione di area vasta, basata sul ruolo delle città medie come poli di servizi e sul coordinamento tra i Comuni. Al centro di questo modello il potenziamento delle infrastrutture sociali realizzate con il Pnrr, requisiti essenziali per garantire il diritto a restare e favorire l’occupazione femminile.