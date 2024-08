Calendario venatorio 2024-2025: ecco quando aprirà la nuova stagione

2 minuti per la lettura

Il calendario venatorio della stagione 2024/2025: ecco tutti i dettagli e le novità per i cacciatori calabresi.

Nei giorni scorsi, la Giunta regionale presieduta da Roberto Occhiuto ha approvato, su proposta dell’assessore delegato Gianluca Gallo, il nuovo calendario venatorio per la stagione 2024/2025. Ecco tutti i dettagli e le novità per i cacciatori calabresi.

La stagione venatoria prenderà il via ufficialmente il 2 ottobre 2024, ma ci saranno delle eccezioni per alcune specie. La caccia ai corvidi, colombacci e cinghiali sarà infatti consentita anche nelle giornate dell’1, 7, 8, 11, 12 e 14 settembre, esclusivamente in appostamento.

CALENDARIO VENATORIO 2024/2025: I GIORNI CONSENTITI

Dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025, la caccia sarà consentita su tutto il territorio regionale per tre giorni a settimana, a scelta del cacciatore, tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I giorni di silenzio venatorio saranno il martedì e il venerdì, durante i quali non sarà consentito cacciare.

TESSERINO VENATORIO ELETTRONICO

Una delle principali novità della stagione 2024/2025 è l’estensione a tutte le specie del tesserino venatorio elettronico (Tve), dopo una fase di sperimentazione positiva. Il dipartimento Agricoltura ha comunicato che per ottenere il Tve, i cacciatori non dovranno presentare alcuna domanda né recarsi presso gli uffici comunali o regionali. Basterà scaricare l’App Xcaccia sul proprio dispositivo mobile e attivare l’opzione Tve.

DETTAGLI E VANTAGGI DEL TVE

Per l’attivazione del Tve, i cacciatori dovranno essere in possesso della documentazione prevista per legge e aver effettuato i versamenti necessari per la stagione venatoria 2024/2025. Una volta attivato, il Tve sostituirà completamente il tesserino cartaceo, permettendo di registrare le battute di caccia e marcare i capi prelevati anche con il GPS del telefono disattivato, poiché la caccia programmata non prevede la geolocalizzazione.

I cacciatori che opteranno per il Tve saranno esonerati dal ritiro e dalla riconsegna del tesserino cartaceo per la campagna venatoria 2024/2025. Inoltre, il Tve sarà obbligatorio per l’esercizio dell’attività venatoria relativa al prelievo della tortora selvatica e del moriglione.

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE SULLA CACCIA AL CINGHIALE

Un’ulteriore novità riguarda la caccia al cinghiale. A seguito di una recente modifica dell’art. 18 della Legge n. 157/92, è stato disposto il prolungamento di un mese del periodo di caccia a questa specie. Pertanto, il calendario venatorio sarà integrato per consentire la caccia al cinghiale fino al 30 gennaio 2025 in Calabria.