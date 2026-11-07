Spiagge libere in Calabria, Legambiente chiede almeno il 50%

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Spiagge libere in Calabria, Legambiente: «Almeno il 50% e servizi accessibili». L’associazione interviene sulle linee guida regionali per le concessioni balneari. Tra le richieste, maggiore attenzione all’erosione e accessi adeguati per le persone con disabilità

Portare almeno al 50% la quota di spiagge libere in Calabria, garantendo accessibilità e servizi essenziali lungo il territorio costiero. È la richiesta di Legambiente, che interviene sulle nuove linee guida regionali per la valutazione della scarsità della risorsa spiaggia e dell’interesse transfrontaliero nelle procedure relative alle concessioni balneari.

Per l’associazione ambientalista, il riordino del demanio marittimo deve partire dalla tutela degli ecosistemi costieri e marini, senza trasformarsi nell’occupazione di altri tratti di arenile oggi destinati alla libera fruizione.

Spiagge libere e concessioni balneari, le osservazioni di Legambiente sulle linee guida regionali

La Regione ha presentato le linee guida come uno strumento operativo per i Comuni costieri. Legambiente riconosce alcuni elementi positivi, tra cui il riferimento alla percentuale di spiaggia libera e accessibile rispetto a quella effettivamente fruibile, ma contesta diversi criteri di valutazione.

A suscitare perplessità è, in particolare, il peso del 10% assegnato alla fragilità ambientale legata agli eventi meteomarini: una percentuale che l’associazione considera insufficiente per assicurare un’adeguata salvaguardia dei litorali.

Legambiente segnala inoltre l’assenza dell’erosione costiera dalla scheda destinata alla mappatura del demanio. Un fenomeno che, secondo gli ambientalisti, deve invece incidere sulle valutazioni delle superfici disponibili e delle possibilità di utilizzo della costa.

Erosione costiera, i dati richiamati da Legambiente

Secondo i dati del “Rapporto Spiagge 2026” citati dall’associazione, l’erosione interessa oltre il 26% della costa bassa calabrese. La progressiva riduzione degli arenili rende quindi necessario distinguere l’estensione complessiva del litorale dalle aree realmente accessibili e balneabili.

«È importante che la Regione Calabria non incorra nell’errore fondamentale di basarsi sul semplice computo totale dei chilometri di costa», afferma Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria.

La richiesta è di valutare le condizioni concrete dei singoli tratti costieri, evitando di considerare equivalenti spiagge fruibili e aree che non garantiscono le stesse possibilità di accesso e balneazione.

La proposta: almeno il 50% di spiagge libere in ogni ambito comunale



Sul rapporto tra concessioni e accesso pubblico, Legambiente propone di aumentare dal 30% ad almeno il 50% la quota minima regionale di spiagge libere. Una soglia che, nell’indirizzo condiviso con Mare Libero e WWF, dovrebbe essere garantita in ogni ambito omogeneo comunale.

Alla disponibilità degli spazi, le associazioni chiedono di affiancare servizi e condizioni di accesso adeguati: servizi igienici e docce; punti di ristoro gestiti dai Comuni o da enti senza scopo di lucro; accessi idonei per le persone con disabilità motoria.

Gli arenili destinati alla fruizione libera, sottolineano inoltre le associazioni, non devono coincidere soltanto con tratti marginali, difficili da raggiungere o privi di monitoraggio sulla qualità delle acque.

Tutela della costa e qualità dei servizi nei futuri bandi

Per Legambiente, il riordino del settore balneare rappresenta anche l’occasione per verificare la sostenibilità ambientale degli stabilimenti e orientare i futuri bandi verso la qualità dei servizi, gli investimenti e l’occupazione.

La tutela del patrimonio naturale resta, per la presidenza regionale dell’associazione, la priorità da cui partire: una condizione essenziale anche per sostenere la competitività del turismo calabrese.