«La nuova statale 106 si può fare a 4 corsie con costi sostenibili»

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Strada statale 106, L’Organizzazione “Basta vittime” presenta ad Anas il suo dossier: «Garantire sicurezza»

SI è chiuso giovedì il dibattito pubblico sul progetto della nuova statale 106 jonica nel tratto tra Reggio Calabria e Catanzaro. Tra qualche settimana Anas presenterà la relazione conclusiva. L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime sulla strada statale 106” ha offerto un suo contributo informale – un documento di 22 pagine, costruito su dati, valutazioni tecniche, analisi economiche e proposte concrete – che Fabio Pugliese, direttore dell’organizzazione, ha consegnato agli ingegneri Anas Mupo, Malizia e Curcio.

«Un confronto che ci ha consentito di anticipare le linee essenziali della nostra posizione: l’ammodernamento della Statale 106 non può ridursi alla semplice scelta tra quattro tracciati – si legge in una nota – Prima ancora di decidere “dove” costruire, occorre stabilire “quale strada” serva realmente alla Calabria ionica».

PERCHÉ LA NUOVA STRADA STATALE 106 DEVE ESSERE REALIZZATA

Il primo punto è la sicurezza. Secondo i dati analizzati nel documento, lungo i circa 180 chilometri della SS 106 compresi tra Catanzaro e Reggio Calabria, nel decennio 2016-2025, sono morte 95 persone: una media di 9,5 vittime ogni anno. Delle 95 vittime 33 avevano tra 15 e 29 anni. Per l’organizzazione il problema principale resta la configurazione dell’attuale Statale 106: una carreggiata con una corsia per senso di marcia, senza separazione fisica tra i flussi opposti e con numerosi accessi e interferenze. Per questo “Basta Vittime” sostiene che la nuova infrastruttura debba avere quattro corsie, due per senso di marcia, con carreggiate separate da uno spartitraffico fisico continuo.

BOCCIATE LE ALTERNATIVE 3 E 4

La valutazione più severa riguarda le Alternative 3 e 4. Entrambe prevedono, seppure in misura diversa, lunghi tratti a carreggiata unica, quindi una sola corsia per senso di marcia. Per “Basta Vittime” è un compromesso che rischia di riproporre proprio il problema che la nuova SS 106 dovrebbe definitivamente risolvere. L’Alternativa 3 avrebbe il 43% del tracciato con questa configurazione; nell’Alternativa 4 la percentuale arriverebbe al 67%, pari a circa 97 chilometri sui 144 complessivi. Secondo l’analisi dell’Organizzazione, i restringimenti da due corsie a una produrrebbero colli di bottiglia, frenate, cambi di corsia e nuovi punti di conflitto.

Ma il problema principale sarebbe un altro: nei tratti a corsia unica resterebbe il rischio per la sicurezza perché continuerebbe a essere fisicamente possibile l’invasione della corsia opposta

Nel documento viene messa in discussione anche la convenienza economica del cosiddetto “raddoppio futuro”. Costruire oggi una carreggiata e affiancarne una seconda tra quindici o vent’anni significherebbe aprire nuovamente i cantieri, costruire nuove gallerie e nuovi viadotti accanto a quelli già in esercizio, sostenere nuovamente costi logistici e affrontare nuove interferenze. Secondo le stime formulate nel contributo, sommando le due fasi si potrebbe arrivare a superare 15-16 miliardi di euro, contro i circa 9,8 miliardi stimati oggi per costruire direttamente l’Alternativa 2 integralmente a quattro corsie.

SCARTATA ANCHE L’ALTERNATIVA 1

Completamente diverso è il ragionamento sull’Alternativa 1, il cosiddetto corridoio pedemontano. In questo caso “Basta Vittime” ne riconosce il valore territoriale. Un’infrastruttura maggiormente proiettata verso le aree interne potrebbe collegare meglio i centri delle Serre e dell’Aspromonte, contribuire a contrastarne l’isolamento e rappresentare uno strumento contro lo spopolamento. Eppure l’Organizzazione decide di scartarla per ragioni economiche e realizzative.

L’Alternativa 1 misura circa 140,8 chilometri e avrebbe un costo stimato di 12,62 miliardi di euro, con tempi di realizzazione arriverebbero a 27 anni. Secondo l’Organizzazione, sostenere un progetto eccessivamente costoso e con tempi così lunghi rischierebbe di trasformare ancora una volta l’ammodernamento della Statale 106 in una grande promessa destinata a rimanere sulla carta.

LA PROPOSTA: ALTERNATIVA 2 E “VALUE ENGINEERING”

La proposta dell’organizzazione converge sull’Alternativa 2: corridoio costiero, circa 144 chilometri, categoria B, quattro corsie e spartitraffico centrale continuo. Nella relazione di Anas questa proposta risulta non sostenibile finanziariamente. L’Organizzazione ritiene che il costo possa essere rivisto. “Basta Vittime” propone di sottoporre l’Alternativa 2 a un processo di “Value Engineering”: analizzare e ottimizzare le diverse componenti dell’opera per abbatterne sensibilmente i costi senza rinunciare alle quattro corsie e, soprattutto, senza ridurne gli standard di sicurezza. Il DOCFAP stima oggi l’Alternativa 2 in circa 9,80 miliardi di euro. L’Organizzazione ritiene che attraverso una serie di ottimizzazioni il costo possa essere ridotto del 15-25%, scendendo indicativamente tra 7,6 e 8 miliardi.

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SVINCOLI

Tra le proposte avanzate c’è innanzitutto la razionalizzazione degli svincoli. Ne sono previsti 33, mediamente uno ogni 4,3 chilometri. Secondo l’Organizzazione alcuni potrebbero essere accorpati attraverso complanari e collegamenti con la vecchia statale. Ridurne il numero di 8-10 unità potrebbe determinare, secondo le stime contenute nel documento, un risparmio compreso tra 250 e 350 milioni di euro. Il secondo fronte riguarda gallerie e viadotti. L’Alternativa 2 comprende 37,4 chilometri di gallerie e 31,4 chilometri di viadotti. Nella successiva fase progettuale, secondo l’Organizzazione, bisognerebbe verificare puntualmente dove alcune opere possano essere sostituite con trincee, rilevati o altre soluzioni geotecniche meno costose.

I VIADOTTI

Un terzo intervento riguarda la standardizzazione delle opere: i 135 viadotti previsti potrebbero utilizzare, dove tecnicamente possibile, campate e componenti prefabbricate tipizzate, ottenendo importanti economie di scala. Poi c’è il riutilizzo delle terre provenienti dagli scavi. I materiali idonei potrebbero essere impiegati nei rilevati, nei conglomerati e nelle opere di protezione. Secondo le valutazioni contenute nel contributo, queste ottimizzazioni potrebbero portare il costo dell’Alternativa 2 vicino a quello dell’Alternativa 3, conservando però sull’intero tracciato le quattro corsie.

«La Calabria non ha bisogno dell’opera più costosa e neppure di quella apparentemente più economica. Ha bisogno di un’opera che possa essere realmente costruita, che sia economicamente sostenibile e che, soprattutto, risolva il problema per il quale lo Stato si appresta a investire miliardi di euro: garantire sicurezza, mobilità e futuro alla fascia ionica» dice Pugliese.