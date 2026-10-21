Treni Cosenza – Taranto, dal 26 ottobre sarà completata la rimodulazione degli orari

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Dopo la richiesta della Regione Calabria, dal 26 ottobre sarà completata la rimodulazione degli orari dei treni del collegamento Cosenza – Sibari – Metaponto – Taranto

CATANZARO – Dal 26 ottobre sarà completata la rimodulazione degli orari del collegamento ferroviario Cosenza-Sibari-Metaponto-Taranto, secondo quanto richiesto dalla Regione Calabria sin dalla fase di attivazione del servizio. L’Amministrazione regionale aveva infatti indicato fin dall’inizio la necessità di una diversa articolazione degli orari, per rendere il collegamento più funzionale alle esigenze dei viaggiatori e consentire di raggiungere Taranto nelle prime ore del mattino, con un orario di ritorno più adeguato.

La revisione è stata attuata da Trenitalia in due fasi, per esigenze organizzative: la modifica del treno di andata è operativa dal 18 ottobre, mentre quella del ritorno entrerà in vigore il 26 ottobre, completando così l’adeguamento del servizio alle richieste iniziali della Regione.

“Abbiamo voluto fortemente questo collegamento e, fin dalla fase di avvio del servizio avevamo indicato a Trenitalia gli orari che ritenevamo più funzionali, per garantire collegamento adeguati a chi viaggia per lavoro, studio o altri motivi”, dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo. “La rimodulazione attualmente in corso serve proprio ad adeguare il servizio alla richiesta iniziale della Regione. Un collegamento strategico, che dal prossimo dicembre sarà cofinanziato anche dalle Regioni Basilicata e Puglia, rafforzando la collaborazione istituzionale e la continuità dei collegamenti tra Calabria e le altre regioni del Mezzogiorno”.

LA RIMODULAZIONE NEL DETTAGLIO

Nel dettaglio, il treno regionale R7712 da Cosenza a Taranto parte già dalle ore 4:28, per consentire ai viaggiatori di raggiungere la città pugliese entro le 7:30. Dal 26 ottobre, invece, il regionale R7722 da Taranto a Sibari-Cosenza partirà alle 14:47, anziché alle 14:08. La variazione, confermata da Trenitalia al termine delle necessarie verifiche tecniche, completa il percorso di revisione degli orari sollecitato dalla Regione Calabria. Le nuove informazioni saranno consultabili sui canali di vendita della compagnia ferroviaria.

Attivato il 13 settembre grazie a uno specifico accordo tra Regione Calabria e Trenitalia, il collegamento diretto tra Cosenza e Taranto ha ripristinato una relazione ferroviaria assente da oltre un decennio, offrendo una nuova opportunità di mobilità tra Calabria, Basilicata e Puglia. Il servizio si inserisce in una strategia più ampia della Regione, orientata a rafforzare le connessioni ferroviarie tra territori e regioni limitrofe, migliorare l’accessibilità delle aree interne e ampliare le opportunità di spostamento nel Mezzogiorno. Il futuro cofinanziamento da parte di Basilicata e Puglia rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore integrazione dei collegamenti interregionali e una collaborazione stabile tra le amministrazioni coinvolte.

– Foto Regione Calabria –

(ITALPRESS).