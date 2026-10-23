Nuova 106, la palla passa al Mit. Ancora da stanziare le risorse

3 minuti per la lettura

Nuova 106, il tracciato sarà scelto dal Ministero. Nel dibattito nessun percorso ha prevalso ma il territorio ha chiesto con forza la doppia corsia

SI è chiuso ieri, giovedì 22 ottobre 2026, dopo nove incontri con 257 partecipanti, il dibattito pubblico sulla strada statale 106 Catanzaro-Reggio Calabria. Ieri l’architetta Fernanda Faillace, responsabile per il dibattito, ha presentato la relazione conclusiva, che raccoglie le osservazioni formulate da associazioni e amministrazioni.

La relazione è stata trasferita alla stazione appaltante che la trasmetterà, con le proprie controdeduzioni, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la scelta dell’itinerario definitivo.

NUOVA 106, IL DIBATTITO APERTO SU DUE TRACCIATI

I tracciati proposti e discussi durante il dibattito sono due – il pedemontano, più interno, e il costiero – e le alternative progettali quattro: dell’itinerario che corre lungo il litorale, infatti, sono state previste tre possibili configurazioni, che vanno da una strada tutta a doppia corsia per senso di marcia a soluzioni miste tra corsia doppia e singola.

Nel corso del dibattito non è emersa una posizione unanime sul tracciato. C’è chi si è espresso per il tracciato pedemontano (come i Comuni della Vallata dello Stilaro) e chi per quello costiero. «Quello però che è emerso con forza da parte del territorio – ha rimarcato Faillace – è la richiesta di un itinerario tutto in categoria B, ovvero con doppia carreggiata e due corsie per senso di marcia».

LE RICHIESTE DEL TERRITORIO

Il territorio ha chiesto poi anche interventi di adeguamento della rete secondaria, la possibilità di prevedere trasversali a pettine e di migliorare l’accessibilità delle aree interne, ulteriori stime sull’incremento di traffico, particolare attenzione alla tutela delle produzioni agricoli – perché il rischio è quello di una eccessiva frammentazione fondiaria – e dei siti archeologici che la nuova 106 si troverà ad attraversare. L’infrastruttura interessa un territorio in cui sono stati censiti 500 punti di interesse archeologico, insistono aree protette da direttive comunitarie e paesaggi unici, dai calanchi bianchi di Palizzi al promontorio di Copanello.

NUOVA 106, IL RUOLO DEL MINISTERO

La palla passa ora al ministero, che dovrà decidere l’itinerario preferenziale e inserirlo nella programmazione. Da lì si passerà alla stesura del progetto di fattibilità tecnico-economica, all’iter autorizzativo e alla progettazione esecutiva, “preludio” alla gara d’appalto. I tempi? Difficile dirlo. I finanziamenti disponibili? Al momento non c’è copertura finanziaria. «Una progettazione matura e condivisa – spiega Anas – è il presupposto per programmare i lotti e accedere alle risorse».

I costi previsti – secondo le stime di Anas – variano dai 12,6 miliardi del tracciato pedemontano ai 6,9 miliardi del tracciato costiero ma in larga parte a corsia singola per senso di marcia.

I TEMPI E I TRACCIATI

Il tracciato costiero tutto a doppia corsia costerebbe invece intorno ai 9,8 miliardi, mentre l’altra alternativa di itinerario lungo la costa, ma con soluzione mista tra singola e doppia corsia, prevede una spesa di 8 miliardi. Variano anche i tempi previsti: si va dai 27 anni stimati per completare l’itinerario pedemontano ai 14 del costiero misto. Solo i due itinerari misti (quindi non completamente a doppia corsia) superano, secondo la relazione di Anas, la prova della sostenibilità finanziaria.

LA RELAZIONE DELL’ANAS

«La scelta del tracciato – si legge nella relazione di Anas – deve essere valutata non soltanto sulla base dei costi e dei tempi di realizzazione, ma anche in relazione all’accessibilità, all’integrazione con la rete, alla tutela delle attività e delle aree interessate e alle prospettive di sviluppo territoriale».