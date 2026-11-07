Il caso Adi a Crotone, la rivolta dei caregiver: «Mia madre non è uno spreco»

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La vertenza Adi si fa dramma a Crotone, i caregiver depositeranno le 600 schede dello “spreco” sul tavolo della Prefettura

CROTONE – «La risposta dell’Asp di Crotone mi offende, perché né io né mia madre siamo uno spreco. Lo spreco sarà altrove nel sistema della sanità». C’è una voce viva, segnata dalla sofferenza e dalla rabbia, che smonta pezzo per pezzo le ricostruzioni ufficiali con cui la Direzione generale dell’Asp di Crotone ha cercato di derubricare ad «allarmismi strumentali» le denunce sul blocco dell’Assistenza domiciliare integrata (Adi). È la voce di Marzia Collia, una delle centinaia di caregiver crotonesi che ogni giorno combattono in silenzio per garantire la dignità e la vita ai propri cari. Mentre i vertici dell’Asp celebrano cifre ed “efficienze”, le famiglie toccate dal dramma raccontano un’altra verità, fatta di tagli improvvisi, declassamenti ingiustificati e burocrazia sorda di fronte a patologie gravissime.

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«Mia madre, 89 anni col Parkinson avanzato, declassata a un semplice prelievo»

La madre di Marzia ha 89 anni. È un quadro clinico di estrema fragilità: Parkinson in stadio avanzato, allettata, colpita da crisi respiratorie ricorrenti, piaghe da decubito e dipendente dall’uso continuo di ausilii e cure palliative. Per una condizione così complessa, l’assistenza domiciliare non è una concessione o un ripiego, ma una vera e propria linea di sopravvivenza. «Mia madre usufruisce di cure palliative domiciliari, un’assistenza ancora più avanzata rispetto all’Adi tradizionale» spiega Marzia Collia. «A Crotone questo tipo di assistenza la garantisce la clinica San Dionigi Hospital. A un certo punto mi dicono: “È terminato il budget”, e mi riducono sostanzialmente gli accessi, salvo poi ripristinarli parzialmente dopo estenuanti sollecitazioni». Ma è il meccanismo di presa in carico diretta sbandierato dall’Asp a rivelare fallimenti e incongruenze sul campo. «Viene a casa un’infermiera dell’Asp e dice che dobbiamo fare una rivalutazione», racconta la caregiver. «I momenti acuti della malattia di mia madre sono ingestibili e richiedono la disponibilità in qualsiasi momento di un medico e di un infermiere, cose che l’Adi pubblica a Crotone non garantisce minimamente. Per questo avevo scelto la San Dionigi».

La “rivalutazione”

L’esito di quella rivalutazione aziendale ha del paradossale. «Mia madre è stata declassata a un’Adi di secondo livello (su tre previsti). Le è stata assegnata come unica prestazione il prelievo endovenoso o intramuscolare. Prima aveva un’assistenza completa con infermiere, fisioterapia e medico in qualsiasi momento, perché ha un Parkinson avanzato, crisi respiratorie, è allettata. Oggi sta così così, domani ha una crisi: non è un quadro clinico stabile. C’era una palese incongruenza tra ciò che l’infermiera dell’Asp ha riscontrato e quello che poi è stato disposto». Di fronte a un taglio così drastico e privo di aderenza alla realtà clinica, la famiglia è stata costretta a difendersi da sola. «Ho fatto ricorso in autotutela. Il mio medico di base, che non era stato per nulla coinvolto dall’Asp, ha chiesto l’immediata rivalutazione e alla fine mi hanno ridato le prestazioni. Ma questa operazione è stata fatta con me e con altri in maniera indiscriminata. E non tutti hanno gli strumenti o la forza per reagire: a volte passa l’idea della “cultura del favore”, mentre io ho solo fatto valere i miei diritti».

Niente prese in carico dall’Asp

«Dell’Asp non abbiamo visto nessuno: solo la struttura accreditata ci sostiene». Le parole della caregiver impattano direttamente contro la versione offerta dal dg dell’Asp, Antonio Graziano, che nei giorni scorsi ha rassicurato la cittadinanza sostenendo che l’Azienda è pronta a farsi carico direttamente di tutte le situazioni a maggiore complessità, evitando interruzioni. «Quando il dg dice “provvederemo noi”, non dice la verità» replica con durezza Marzia Collia. «L’Asp non ha continuato nulla. L’unico briciolo di servizio, nonostante il budget esaurito, continua a garantirmelo la San Dionigi, pur avendo dovuto ridurre drasticamente tutto. Dell’Asp non ho visto nessuno, non ho visto un solo infermiere inviato dalla struttura pubblica. Solo la San Dionigi mi ha aiutata ad andare avanti in una situazione disastrosa. Che l’assistenza la faccia il privato o il pubblico a me come cittadina non interessa, purché il servizio sia garantito ed efficiente».

Infine, la bocciatura sdegnata della retorica sui tagli e sulla razionalizzazione. «Gli sprechi nella sanità ci sono certamente, ma non nel campo dell’assistenza domiciliare. L’Adi è un gravame in meno che si toglie agli ospedali. Sentirsi dire che si sta tagliando per evitare sprechi ci offende profondamente: la vita e la salute di nostra madre non sono uno spreco».

La mobilitazione dei caregiver

La testimonianza non è un caso isolato, ma la punta di un iceberg che sta aggregando decine di famiglie nel territorio crotonese. L’associazione “Il buon samaritano della Magna Grecia” ha avviato in queste ore una capillare azione di mappatura e raccolta delle schede cliniche e dei verbali riguardanti i circa 600 pazienti fragili colpiti dalle sospensioni, dai declassamenti o dalla mancata attivazione dell’Adi. L’associazione porterà questo materiale direttamente sul tavolo del prefetto di Crotone, al quale è stata formalmente avanzata la richiesta di convocare con massima urgenza un tavolo istituzionale di garanzia per verificare la reale ed effettiva copertura dei Livelli essenziali di assistenza e bloccare i provvedimenti di sospensione.

La diffida di Uneba

A demolire la versione di una gestione “oculata” contribuisce una diffida inviata dall’avvocato Roberto Previte per conto di Uneba Calabria, una delle associazioni più rappresentative delle strutture accreditate, ai vertici dell’Asp e, per conoscenza, al Comando provinciale della Guardia di Finanza. L’atto mette al centro i decreti regionali e le coperture finanziarie effettive. Il piano regionale individua per l’Asp di Crotone un fabbisogno assistenziale di 3.361 casi in Adi, con un’offerta del privato accreditato quantificata in 1.315 prestazioni per i livelli ad alta intensità. Applicando le tariffe e i parametri regionali (1.315 prestazioni per 320 giornate a 71 euro), per coprire il fabbisogno servirebbero 29.876.800 euro. Copertura ritenuta insufficiente al 30%: tra Fondo sanitario (circa 5 milioni) e le varie assegnazioni PNRR e regionali 2025-2026, le risorse totali disponibili ammontano a circa 6 milioni di euro. «Non raggiungiamo neppure il 30% del fabbisogno assistenziale che dovrebbe essere garantito nel nostro territorio» mette nero su bianco l’avvocato Previte.

L’anomalia sui fondi PNRR

Crotone era l’unica Asp in Calabria a disporre già dal 2023 delle strutture accreditate pronte per erogare le prestazioni PNRR. Ciononostante, le risorse PNRR risultano oggi esaurite o impiegate impropriamente come copertura ordinaria e non come quota aggiuntiva per i Lea. Così sono stoppate 600 persone con una semplice lettera. Uneba contesta la violazione del DCA 188/2023, che disciplina le rigorose procedure di valutazione multidimensionale. L’Asp avrebbe interrotto l’assistenza a circa 600 pazienti mediante una semplice comunicazione scritta, dichiarando di assumerne la presa in carico diretta senza però disporre del personale necessario (infermieri, fisioterapisti, Oss).

I riflettori della Guardia di Finanza

L’aspetto più delicato della diffida riguarda il coinvolgimento delle Fiamme Gialle, che sta facendo approfondimenti sui finanziamenti Pnrr. Il legale ricorda che le strutture private convenzionate hanno erogato prestazioni ed effettuato assistenze per l’annualità 2026 ricevendo solo acconti e operando in assenza di contratti formali sottoscritti. «Non è possibile continuare a percepire o erogare somme pubbliche per prestazioni sanitarie senza che siano stati formalizzati i relativi contratti», incalza l’avvocato Previte, invitando e diffidando l’Asp a convocare immediatamente le parti per la formalizzazione dei contratti 2026 e a cessare la diffusione a mezzo stampa di dati inesatti che non corrispondono alla reale e drammatica condizione in cui versano malati e strutture.