Crotone, due arresti per estorsioni nei cantieri delle grandi opere pubbliche

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«Siete di Cosenza e per guadagnare nei cantieri di Crotone dovete aiutare i carcerati», arresti per le estorsioni del clan Barillari-Foschini

CROTONE — «Voi siete una ditta di Cosenza e state guadagnando i soldi di Crotone. Quindi per tale motivo ti chiedo un contributo per i carcerati. Non ti chiedo cifre esatte, 20 mila, 10 mila euro, ma un contributo per i carcerati». E ancora, per chiarire la natura dell’avvertimento: «Questo contributo serve per renderci amici, che non si sa mai» e «è sempre buono avere delle amicizie, che può sempre servire qualcosa».

È la spietata logica del racket delle estorsioni, basata sull’imposizione del pizzo e sul controllo militare del territorio, a emergere dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del Tribunale di Catanzaro Piero Agosteo su richiesta della Dda. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Crotone, ha portato in carcere Fabio Iannice, di 56 anni, e Fabio Mirabelli, di 58 anni, entrambi residenti in città e ritenuti vicini alle famiglie di ‘ndrangheta dei Foschini-Barilari. Nel mirino del clan sono finite due diverse ditte edili impegnate in appalti pubblici strategici: i lavori di riqualificazione del castello Carlo V e la manutenzione della rete viaria urbana. Le accuse sono quelle di tentata estorsione con l’aggravante mafiosa.

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Il blitz al castello di Carlo V

La prima contestazione, mossa in concorso a entrambi gli indagati, risale alla mattinata dello scorso 25 maggio. L’obiettivo è la Fanipro Srl, ditta con sede legale a Cariati (e operativa a Rende) inserita nel consorzio che gestisce il maxi-intervento di rigenerazione urbana e recupero della storica fortezza crotonese.

L’azione, secondo gli inquirenti, si sviluppa secondo una precisa e collaudata divisione dei ruoli. Mirabelli entra furtivamente nel cantiere, chiede espressamente del direttore tecnico, l’ingegnere Paolo Marrelli, e lo conduce all’esterno con il pretesto di un incontro. Poiché nel vicolo stabilito non c’è nessuno, l’ingegnere rientra. Ma dopo un quarto d’ora Mirabelli torna alla carica, ripete l’invito e, questa volta, fa accompagnare il professionista da un operaio. L’azione si fa stringente: Mirabelli intima all’operaio di fermarsi prima del punto stabilito e di farsi consegnare i telefoni cellulari di Marrelli, blindando la conversazione e impedendo qualsiasi registrazione.

È a quel punto che entra in scena Fabio Iannice. Senza tanti preamboli, sempre per l’accusa, l’indagato pronuncia la richiesta estorsiva, brandendo la diversità territoriale come un capo d’accusa: la ditta è di Cosenza, dunque sta lucrando sul territorio crotonese e deve versare il dovuto per il mantenimento dei detenuti. Una richiesta accompagnata dalla prospettazione di “amicizie” protettive necessarie per lavorare in tranquillità. Di fronte alle pressioni, il direttore tecnico sceglie la via della legalità: prende tempo affermando di non essere il titolare e, subito dopo, formalizza la denuncia ai carabinieri di Cosenza, poi integrata a Crotone.

La seconda tentata estorsione: la e-bike e l’avvertimento a Poggio Pudano

Il secondo episodio, contestato al solo Iannice e datato 20 luglio 2026, fotografa la pervicacia con cui il sistema estorsivo colpisce chiunque vinca un appalto in città. La vittima è Salvatore Mazzei, legale rappresentante della ditta edile impegnata nell’accordo quadro per il rifacimento del manto stradale comunale.

Mentre l’imprenditore si sposta a bordo della sua auto dal cantiere di via XXV Aprile, viene affiancato e costretto a fermarsi da Iannice, che si muove in sella a una e-bike scura. Il presunto estorsore dimostra una conoscenza millimetrica delle attività dell’impresa: elenca i lavori passati in via Vittorio Veneto, quelli in corso a Poggio Pudano, per poi affondare il colpo sul nuovo cantiere. La richiesta sarebbe di un paio di migliaia di euro, accompagnata da una minaccia esplicita e irrevocabile. «Adesso siete qua e un paio di migliaia di euro li dovete dare, altrimenti ti facciamo danni!». Anche in questo caso, pur di fronte a espliciti riferimenti al carcere vissuti con indifferenza dall’aggressore, l’imprenditore rifiuta di cedere al ricatto e, con grande coraggio, scatta una fotografia al volto dell’estorsore mentre si dilegua, consegnandola agli investigatori insieme alla denuncia.

Il riconoscimento del tatuaggio e l’allarme recidiva

Le indagini, coordinate dal procuratore distrettuale antimafia Salvatore Curcio e dai sostituti Corrado Cubellotti, Stefania Caldarelli e Sarah Cacciaguerra, hanno trovato un riscontro oggettivo nei riconoscimenti fotografici da parte dalle vittime, nei filmati delle telecamere di videosorveglianza urbana e in un dettaglio anatomico inequivocabile. Il vistoso tatuaggio “tribale” sull’arto superiore destro di Iannice, già schedato in un vecchio fotosegnalamento della Questura nel 2008.

Un ulteriore episodio avvenuto il successivo 6 ottobre viene valorizzato dal gip. L’auto intestata a Mirabelli è stata notata compiere lenti passaggi di monitoraggio davanti a un nuovo cantiere aperto dalla ditta Mazzei in via delle Conchiglie, con a bordo lo stesso Iannice. Il sospetto di una pressione costante e quindi il pericolo di reiterazione del reato ha spinto il giudice a disporre la misura cautelare massima in carcere nei confronti degli indagati. Li difende l’avvocato Fabrizio Salviati.