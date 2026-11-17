3 minuti per la lettura

L’incubo continua per i finanzieri eroi imputati per la tragedia di Praialonga, verso un processo d’appello bis

CROTONE – Non c’è tregua per chi ha rischiato la vita tra le fiamme e il fumo acre del mare di Praialonga per strappare vite umane alla morte. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul naufragio del veliero “Heaven”, avvenuto nell’agosto del 2020 al largo di Praialonga, accogliendo il ricorso della Procura generale e annullando con rinvio le assoluzioni pronunciate in appello per il capitano Vincenzo Barbangelo e il maresciallo Andrea Novelli.

Quella che sembrava la fine di un incubo giudiziario, la piena assoluzione con la formula «per non aver commesso il fatto» che aveva restituito onore e dignità a due servitori dello Stato, si è improvvisamente trasformata in un nuovo, lacerante capitolo di incertezza.

LEGGI ANCHE: Naufragio di Praialonga, fine del paradosso giuridico per i finanzieri eroi – Il Quotidiano del Sud

Verso l’appello bis

Le lancette della giustizia tornano indietro, riportando i due finanzieri sotto il peso di un’accusa pesante come un macigno: omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. Per il capitano Barbangelo e il maresciallo Novelli, l’incubo ricomincia. La decisione della Suprema Corte cancella la sentenza d’appello che aveva smontato l’impalcatura accusatoria. L’appello aveva stabilito che l’incendio, originato da un innesco ignoto e da taniche di benzina nascoste sottocoperta, fosse un evento imprevedibile e inevitabile per i comandi in base alle informazioni disponibili. Era stato ampiamente dimostrato come l’approdo di Catanzaro Lido fosse interdetto al pescaggio della “Heaven” e come Crotone rappresentasse l’unica via sicura, escludendo qualsiasi negligenza nella gestione della crisi. Eppure, tutto ciò non basta ancora a chiudere i conti.

Il rinvio a un nuovo giudizio d’appello significa che la ferita resta aperta, costringendo due uomini in divisa, già provati dal peso morale di una tragedia consumata in mare, a fare nuovamente i conti con un’aula di tribunale. Il paradosso si rinnova: chi si buttò in acqua con le ossa rotte, ustionato e votato al sacrificio per salvare i migranti, resta intrappolato nelle maglie di un procedimento che continua a non trovare pace.

Il coraggio dimenticato

Va ricordato che erano già usciti definitivamente dal processo, perché prosciolti già in udienza preliminare senza che la Procura impugnasse la decisione, l’appuntato scelto Maurizio Giunta e il finanziere Giovanni Frisella. Il capitano Vincenzo Barbangelo e il maresciallo Andrea Novelli avevano incassato l’assoluzione piena in appello dopo la condanna a due anni in primo grado. Rileggere le cronache di quei giorni sui quattro migranti morti al largo di Praialonga fa ancora male. Maurizio Giunta, con una gamba fratturata su un’imbarcazione che bruciava, che continuava a lanciare persone in acqua per salvarle. Giovanni Frisella, con un piede rotto, aggrappato a un migrante che non sapeva nuotare. Andrea Novelli si tuffò per recuperare un collega in difficoltà e altri naufraghi.

La difesa

La sentenza d’appello, accogliendo la tesi difensiva sostenuta dagli avvocati Pasquale Carolei, Paolo Carnuccio e Tiziano Saporito, aveva sollevato con la formula più ampia i due imputati. La difesa ha sostenuto anche davanti alla Suprema Corte che non ci fu condotta colposa, né alcuna omissione nei soccorsi, compressi in una manciata di minuti segnati dalla rapidità fulminea delle fiamme e dallo scoppio di una bombola di GPL. Per i finanzieri “eroi” di Praialonga, l’incubo continua.