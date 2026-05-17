Pedagogia antimafia, al liceo Pitagora di Crotone incontro con Nicaso

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Tappa al liceo Pitagora di Crotone del percorso di Pedagogia antimafia avviato con UniCal, incontro col professor Nicaso

CROTONE – Sarà l’Aula magna del Liceo classico “Pitagora” di Crotone a ospitare, sabato 23 maggio alle ore 11.00, l’iniziativa “Capaci di scegliere. La cultura come contropotere nella lotta alla ‘ndrangheta globale”. L’appuntamento si svolge nell’ambito del progetto “La scuola della Costituzione”, promosso dal Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria in collaborazione con il liceo crotonese.

​Umanesimo dei diritti

L’incontro si propone come un momento di altissimo valore formativo per approfondire una delle sfide più complesse della contemporaneità nel giorno del 34° anniversario della strage di Capaci, analizzando non solo gli aspetti geopolitici ed economici della criminalità organizzata, ma anche le ricadute sul tessuto sociale e sulla partecipazione democratica dei cittadini. L’obiettivo è fornire agli studenti chiavi di lettura consapevoli per comprendere le dinamiche del territorio in un’ottica di nuovo umanesimo dei diritti, trasformando il dovere della memoria in un esercizio di cittadinanza attiva.

​Il programma

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Natascia Senatore, Dirigente Scolastica del Liceo “Pitagora”, seguiti dall’introduzione di Rossella Frandina, docente del liceo crotonese. L’azione didattica in cui si inserisce questo ciclo seminariale è declinata secondo i criteri scientifici della pedagogia milaniana in una metodologia d’aula strutturata, capace di attualizzare l’eredità di Barbiana come pratica di emancipazione sociale. In questo quadro, il motto I Care si traduce in un protocollo educativo rigoroso, volto a formare coscienze critiche in grado di abitare la complessità del presente con responsabilità pubblica e rigore etico.

​L’incontro con Nicaso

Il cuore del dibattito sarà quindi il dialogo tra il giornalista Antonio Anastasi e il professor Antonio Nicaso, accademico e saggista di fama internazionale, tra i massimi esperti mondiali di storia delle organizzazioni criminali. Il suo intervento permetterà di esplorare dall’interno i meccanismi evolutivi delle mafie transnazionali e le sfide che le istituzioni democratiche devono affrontare per garantire trasparenza e integrità in un mercato globale. La presenza dello studioso tra i banchi di scuola riveste un significato scientifico e pedagogico di eccezionale rilievo. Rappresenta l’alto valore della ricerca accademica applicata al contrasto civile e trasforma la figura del massimo esperto internazionale sulla materia in un interlocutore diretto per i giovani. Questo incontro offre agli studenti la possibilità di percepire la cultura e l’analisi scientifica come garanti della legalità e della sicurezza democratica.

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​Pedagogia antimafia

Le conclusioni scientifiche e pedagogiche saranno affidate a Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia presso l’Università della Calabria, che da anni coordina laboratori educativi volti a trasformare la memoria in impegno civile e la conoscenza in resistenza culturale contro ogni forma di prevaricazione mafiosa.

​Come per ogni tappa di questo percorso, i veri protagonisti saranno gli studenti del Liceo “Pitagora”, che interverranno attivamente.

​L’iniziativa ribadisce l’impegno del Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Unical e del Liceo “Pitagora” nel promuovere una scuola che sia presidio di civiltà, capace di formare cittadini critici e responsabili, pronti a difendere i valori della Costituzione in un contesto globale sempre più complesso.