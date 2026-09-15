Crotone, nuovi comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza

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Nuovi comandanti provinciali delle forze dell’ordine a Crotone, Pini al vertice dei carabinieri e Toma alla guardia di finanza

CROTONE – Cambio della guardia ai vertici delle forze dell’ordine a Crotone. Nelle ultime ore si sono insediati i nuovi comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza. Il colonnello Dario Pini ha assunto l’incarico di nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Crotone. Quarantottenne di origini venete, il nuovo comandante proviene dallo Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri “Calabria” di Catanzaro, dove ha ricoperto per un anno le mansioni di Capo Ufficio Personale. Pini è profondamente radicato nel tessuto calabrese, dove presta servizio dal 2021, avendo in precedenza guidato per un quadriennio il Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza. Subentra al colonnello Raffaele Giovinazzo, divenuto capo di Stato Maggiore della Legione Calabria.

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Visite istituzionali

Appena giunto in città, Pini ha intrapreso il suo giro di presentazioni istituzionali incontrando il prefetto Franca Ferraro, il procuratore, Domenico Guarascio, la presidente del Tribunale, Maria Luisa Mingrone, e il presidente della Provincia, Antonio Ammirati. Nel corso dei colloqui, il colonnello Pini ha espresso grande soddisfazione per la nuova avventura professionale e ha ribadito la ferma volontà di mettere tutte le risorse a disposizione per la tutela della cittadinanza, puntando sulla collaborazione interistituzionale, sulla continuità nella prevenzione e repressione dei reati e valorizzando il servizio di prossimità come cardine insostituibile dell’azione di ogni Carabiniere. Nei prossimi giorni, l’attività conoscitiva dell’Ufficiale proseguirà capillarmente nel comparto territoriale, dove l’Arma è presente con i suoi 20 presidi distribuiti nei 27 comuni che compongono la provincia.

Guardia di Finanza: il colonnello Toma subentra a Bertini

Al vertice del Comando provinciale della Guardia di Finanza arriva invece il colonnello Paolo Benedetto Toma, che raccoglie il testimone dal colonnello Pierfrancesco Bertini. Quest’ultimo, dopo un intenso triennio di servizio a Crotone, ha assunto l’ incarico di comandante provinciale di Macerata.

Il colonnello Toma, 46 anni, originario di Lecce, ha fatto il suo ingresso nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1999. Vanta una vasta e solida esperienza professionale, arricchita da una duplice laurea in Giurisprudenza e in Economia e da un Master Universitario di II livello in Diritto Tributario Internazionale conseguito presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”.

Incarichi in vari settori

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di comando in tutti i settori della missione istituzionale del Corpo, tra cui comandante di Tenenza in provincia di Milano, capo sezione presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano e presso il III Reparto Operazioni del Comando Generale di Roma, comandante di Gruppo presso il Nucleo Speciale Entrate di Roma e, da ultimo, capo dell’Ufficio Operazioni del Comando regionale Campania. Ad accogliere ufficialmente il colonnello Toma è stato il comandante regionale della Calabria, generale di brigata Paolo Borrelli, che gli ha rivolto i migliori auspici per il nuovo incarico.