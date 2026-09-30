Soluzione di compromesso su viale Cutro a Reggio Emilia, per Nicaso «la toppa è peggio del buco»

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La rotatoria vicino viale Cutro a Reggio Emilia dedicata al Tricolore, Nicaso boccia «l’idea che il fenomeno mafioso sia solo esogeno»

CUTRO — Una soluzione di compromesso che scontenta tutti e rischia di suonare come uno stigma comunitario. La rotatoria all’incrocio tra viale Trattati di Roma e viale Città di Cutro a Reggio Emilia, meta dell’esodo di migliaia di emigrati provenienti dal Crotonese, sarà intitolata al 7 gennaio 1797, la data in cui il Congresso della Repubblica Cispadana adottò il Tricolore quale bandiera italiana. È questa la decisione assunta con una delibera di Giunta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Massari e dal vicesindaco Lanfranco De Franco, che, dopo lunghe consultazioni, ha scelto di non cancellare il nome di Cutro dal viale d’accesso alla città, così battezzato nel 2009 per suggellare il legame con i circa 7 mila residenti originari del Crotonese, ma di affiancarvi un forte richiamo ai valori della Costituzione e della legalità.

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Il provvedimento arriva sull’onda del dibattito esploso dopo la proposta lanciata dall’ex prefetta Antonella De Miro, autrice implacabile di numerose interdittive antimafia contro le imprese infiltrate o riconducibili alla ‘ndrangheta calabro-emiliana emersa con i maxiprocessi a partire da Aemilia. La prefetta aveva pubblicamente espresso il proprio turbamento nel percorrere quel viale, auspicando un’intitolazione a “Reggio Emilia città libera da tutte le mafie”. La rimozione verbale della parola “Cutro” non si è concretizzata, alla fine. Ma la toponomastica a metà non convince. A stroncarla senza appello è lo storico delle mafie Antonio Nicaso, interpellato sul punto dal Quotidiano.

Professore Nicaso, cosa pensa della decisione del Comune di Reggio Emilia?

«È una decisione che mi convince poco. Comprendo l’esigenza di rafforzare un messaggio di legalità ma si rischia l’effetto di associare Cutro e i cutresi alla ‘ndrangheta. Sarebbe un effetto profondamente ingiusto. La responsabilità di ciò che è accaduto a Reggio Emilia non può essere ricondotta ai luoghi di provenienza dei protagonisti delle vicende criminali. Il radicamento mafioso è stato possibile anche perché per troppo tempo parte della società civile emiliana non ha visto, non ha voluto vedere o ha sottovalutato il problema, mentre altri hanno serbato il silenzio».

Insomma, una soluzione che lascia nodi irrisolti…

«Mi chiedo perché il segno simbolico debba ricadere proprio sul luogo che richiama Cutro e non più in generale sulla città nel suo complesso e sulla responsabilità collettiva di ciò che è accaduto. La memoria civile dovrebbe contribuire a unire, non rischiare di trasformare la comunità di origine in un marchio. Il problema non è da dove provenivano i mafiosi ma come e perché la ‘ndrangheta abbia trovato spazi per radicarsi nella società reggiana e perché, purtroppo, non è stato fatto abbastanza per impedirlo. Se queste sono le soluzioni proposte per cicatrizzare una ferita ancora lacerante, mi sembra che la toppa sia più grande del buco».

Un alibi culturale, dunque, un ritorno a logiche miopi che tendono a rimuovere il terreno di coltura locale delle mafie?

«Intitolare la rotatoria accanto a viale Cutro alla data simbolo della bandiera italiana è come prendere atto che quello che è successo fosse soltanto un problema di delinquenti di origini cutresi che hanno fatto tutto da soli, senza che imprenditori emiliani abbiano prestato il fianco. L’idea è che il fenomeno sia sempre e soltanto esogeno. Mi vengono in mente i tempi di Ellis Island e della congiura degli immigrati negli Usa, quindi l’idea che la criminalità l’avessero portata gli immigrati, mentre in realtà la criminalità si è radicata grazie alle collusioni nei territori. Una logica che continua ad essere prevalente».

Inefficacia simbolica delle intitolazioni e rimozione di responsabilità locali, insomma. Cosa richiede, invece, sul piano culturale, una vera lotta alla criminalità organizzata?

«A Reggio Emilia vivono migliaia di persone oneste che hanno radici a Cutro e non possono essere penalizzate per una minoranza che si è affermata grazie a complicità con pezzi della società reggiana. Il problema, invece, viene associato a quello che viene da fuori. Questa logica non regge e andrebbe messa in discussione con i fatti, ad esempio con l’integrazione e il dialogo, chiedendoci come possiamo lavorare insieme per evitare che non si ripetano le cose che sono accadute, non facendo intitolazioni. Le intitolazioni sono cose da museo, non sono azioni contro la criminalità organizzata».