Crotone, blitz antimafia, 6 arresti per tentata estorsione ai danni di un commerciante

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Crotone, operazione della Polizia coordinata dalla DDA di Catanzaro. 6 persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Coinvolto il gruppo Vrenna-Corigliano-Bonaventura

Un’operazione della Polizia di Stato è in corso dalle prime ore di questa mattina, lunedì 19 ottobre 2026, a Crotone. Il dispositivo, coordinato dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ha portato all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti di sei persone.

CROTONE, TENTATA ESTORSIONE, SEI ARRESTI

Gli indagati rispondono di tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un commerciante del centro di Crotone. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’attività avrebbe avuto come obiettivo un esercente cittadino, sottoposto a pressioni illecite.

Oltre 80 agenti in campo

Per dare esecuzione ai provvedimenti restrittivi, gli investigatori hanno impiegato oltre 80 agenti della Polizia di Stato, con il supporto delle unità cinofile antidroga. L’operazione è scattata all’alba e ha interessato il territorio crotonese.

Alcuni dei destinatari delle misure cautelari risultano vicini al gruppo mafioso Vrenna-Corigliano-Bonaventura, attivo nel crotonese. Le indagini sono state condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.



Nelle prossime ore è attesa una conferenza stampa, durante la quale gli inquirenti forniranno maggiori dettagli sull’operazione, sull’attività investigativa e sulle accuse contestate ai sei indagati.nferenza stampa.