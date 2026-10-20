Crotone, è un esercente pakistano a sfidare il racket: il riscatto parla la lingua dell’integrazione

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Se la mafia la denuncia un pakistano: a Crotone è un esercente straniero a rompere il muro del racket e del silenzio



CROTONE – Ci sono gesti che rompono gli schemi tradizionali e costringono a rileggere le dinamiche criminali di un territorio. Quando a trovare la forza e il coraggio di opporsi al pizzo è un commerciante pakistano, come Ali Hussain Sheikh, titolare di un minimarket in via Cutro e di un fast food in corso Vittorio Emanuele, il messaggio che attraversa la città assume un significato ancora più denso, perché il riscatto parla la lingua dell’integrazione. La cultura della legalità e il rifiuto del giogo mafioso non sono una questione d’origine, ma una scelta di dignità. Il cambiamento passa ormai anche dagli immigrati che integrandosi nella società civile dimostrano di credere nello Stato, a volte con maggiore determinazione rispetto a chi in quella terra è nato.



La risposta investigativa della Squadra Mobile di Crotone, diretta dal vicequestore Costantino Belvedere, ha smantellato la rete di intimidazioni che strangolava l’esercente. Un intervento tempestivo che si inserisce nel solco dell’articolata e costante attività di prevenzione promossa dal questore Renato Panvino, da tempo in prima linea con incontri ed interlocuzioni dirette con il mondo imprenditoriale per stimolare la reazione e far comprendere che le istituzioni sono pronte a fare scudo.

La denuncia fenomeno minoritario



Tuttavia, a queste latitudini la denuncia resta purtroppo ancora un fenomeno minoritario. Eppure, i segnali di una crepa nel muro dell’omertà non mancano e arrivano dal recente passato di questa provincia. È accaduto a Cutro, dove la cittadinanza scese in piazza per schierarsi apertamente al fianco di chi aveva detto no agli strozzini. Ed è accaduto a Cirò Marina, dove l’operazione “Saulo” ha dimostrato che abbassare la testa non è un destino ineluttabile, grazie al fronte comune di una decina di imprenditori che si rifiutarono di piegarsi al racket.

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L’arroganza dei carnefici



L’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip distrettuale Massimo Forciniti definisce con chiarezza i contorni in cui sarebbe maturata un’estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento colpisce sei indagati. In carcere finiscono Amjad Ali e Antonio Ciampà; agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono invece sottoposti Stefano Liotti, locatore dell’immobile in cui ha sede il market, Francesco Vallone, Valerio Franco e Leonardo Berlingieri. Alcuni degli indagati, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gravitano nell’orbita d’influenza della storica consorteria criminale dei Vrenna-Bonaventura-Corigliano.

A fare impressione è la violenza verbale e l’arroganza con cui i carnefici pretendevano di piegare la vittima affinché Liotti riscuotesse un “surplus” in contanti di 200 euro al di fuori del contratto registrato di 200 euro per il locale di via Cutro. Dalle carte dell’inchiesta emergono spedizioni punitive e messaggi intimidatori dal tenore inequivocabile.

Devastazione, minacce e pestaggi



Già nei primi giorni si susseguono episodi di devastazione e avvertimenti: il raid nel minimarket con una PostePay priva di credito, e le prime minacce esplicite da parte di non identificati. «Te ne devi andare». «Se non te ne vai ti rompo tutto e ti do fuoco al negozio». Quando la vittima si oppone, entra in azione il gruppo. Secondo l’accusa, Amjad Ali, di fronte al rifiuto di restituire la carta sequestrata dai carabinieri, minaccia la vittima dicendole «ti faccio rompere la faccia», per poi tornare giorni dopo a intimidirlo sbattendo violentemente un libro contro il muro di fronte al negozio.

«Al tuo paese non paghi»



Ancora più pesante il quadro che ruota attorno a Francesco Vallone e Antonio Ciampà. Quest’ultimo, presentatosi al minimarket, pretende, sempre secondo l’accusa, il pagamento e rivendica un ruolo di supremazia criminale. «Ciampà mi ha detto anche che spetta a lui decidere le controversie tra cittadini di Crotone». Di fronte alla resistenza dell’esercente, Ciampà minaccia: «Ti faccio fumare la testa», mentre Vallone rincara la dose invitando l’accompagnatore a «estrarre la pistola» e a sparargli, stando sempre alle accuse.

Le pressioni non si fermano neppure dopo la denuncia del 6 agosto: il 9 settembre, mentre la vittima chiama le forze dell’ordine, Valerio Franco si stacca dal gruppo guidato da Liotti e, mimando il gesto di impugnare un’arma, urla: «Domani vengo e ti sparo», aggiungendo «Al tuo paese fai così… non paghi…». La sequenza culmina la notte del 10 settembre, quando Leonardo Berlingieri fa da autista a un aggressore incappucciato che colpisce con due pugni al volto il commerciante sotto casa. Ipotesi di reato, quelle contestate dalla Procura guidata da Domenico Guarascio, che, ovviamente, dovranno essere confermate nelle sedi processuali.

L’esempio viene da lontano



Verbali e dichiarazioni mostrano però la straordinaria fermezza del commerciante, che davanti agli inquirenti non si è limitato a raccontare le vessazioni subite, ma ha dimostrato piena consapevolezza della caratura dei suoi aguzzini, riferendo senza esitazioni il proprio terrore e la certezza che chi gli imponeva il pizzo facesse parte della «mafia» locale. Una presa di posizione netta che smantella il potere dissuasivo dell’intimidazione e consegna alle forze dell’ordine e alla magistratura gli elementi per recidere l’ennesimo tentativo di soffocare l’economia legale della città. Il cambiamento è possibile, ma è necessario denunciare perché così le reti criminali si spezzeranno prima e più facilmente. In questo caso, però, l’esempio viene da lontano.