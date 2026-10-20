Isola, 20enne evade dai domiciliari, stacca il braccialetto elettronico e viene arrestato a Crotone

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Un 20enne di Isola Capo Rizzuto, già agli arresti domiciliari per violenza sessuale, ha staccato il braccialetto elettronico. Arrestato dai carabinieri a Crotone.

CROTONE – I carabinieri hanno arrestato un 20enne di Isola Capo Rizzuto con l’accusa di evasione. Il giovane, già agli arresti domiciliari per reati di violenza sessuale e atti sessuali con una minorenne, ha staccato il braccialetto elettronico e si è dato alla fuga.

Il giovane evade dal domicilio

Lo scorso 15 ottobre il ragazzo ha messo a soqquadro la propria abitazione e ha manomesso il dispositivo di controllo a distanza. Ha quindi staccato il braccialetto elettronico e ha lasciato il domicilio, violando la misura cautelare.

Il 20enne si trovava agli arresti domiciliari per fatti risalenti a dicembre 2024, quando avrebbe commesso reati di violenza sessuale e atti sessuali con una minorenne.

I carabinieri lo rintracciano

Dopo la segnalazione dell’evasione, i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno avviato immediate ricerche su tutto il territorio provinciale. I militari hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, raccolto informazioni e intensificato i controlli sul territorio.

Grazie alla pressione investigativa e al pattugliamento continuo, gli uomini dell’Arma hanno individuato il giovane nella frazione Farina di Crotone. Lo hanno fermato mentre scendeva da un autobus di linea.

Il giudice riporta 20enne ai domiciliari

Gli agenti hanno arrestato il 20enne per evasione e lo hanno sottoposto al rito direttissimo. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari.

L’intervento dei carabinieri ha consentito di riportare sotto controllo il ragazzo dopo meno di una settimana dalla fuga e di evitare un prolungamento della sua latitanza sul territorio crotonese.