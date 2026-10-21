“Banca occulta” delle mafie, coinvolti due referenti della ’ndrangheta crotonese: 30 arresti

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Due referenti di cosche crotonesi nella “banca occulta” smantellata a Milano: 30 arresti, sequestri per 21 milioni e riciclaggio da 68 milioni. Parte dei soldi finiva in un “fondo di solidarietà mafiosa” per detenuti di ‘ndrangheta e mafia foggiana. Per quest’ultima servivano anche a comprare armi.

Le indagini delle Fiamme Gialle che hanno portato a 30 arresti per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso, hanno scoperto che a Pero, nel Milanese, dietro la formale copertura di una società di autonoleggio, era stata costituita una vera e propria “banca occulta” che faceva capo a tre italiani ritenuti vicini a organizzazioni mafiose: due stabili referenti di cosche della ‘ndrangheta crotonese (già condannati in via definitiva nelle inchieste “Infinito” e “Aemilia”) e uno organico al clan dei Casalesi.

BANCA OCCULTA DELLA MAFIA SCOPERTA NEL MILANESE

L’associazione criminale si avvaleva inoltre del supporto di complici cinesi e albanesi, configurando un’infrastruttura finanziaria transnazionale ad altissima efficienza illecita. L’organizzazione – spiega la Procura di Milano – offriva un servizio di emissione di fatture per operazioni inesistenti attraverso una fitta rete di società cartiere: ricevuti i bonifici di pagamento delle fatture false, gli indagati provvedevano a restituire tramite corrieri – tecnicamente retrocedere – agli imprenditori compiacenti l’equivalente importo in denaro contante, quest’ultimo frutto sia di evasione fiscale sia di narcotraffico.

Poi gli autori trasferivano quasi tutte le provviste bancarie accumulate su conti correnti esteri o le investivano in criptovalute di difficile tracciamento.

I SERVIZI DELLA BANCA OCCULTA

In questo modo la “banca occulta” offriva alla propria “clientela” (principalmente trafficanti di stupefacenti ed evasori fiscali) tutti i servizi tipici di un istituto finanziario, ma con modalità clandestine tipiche dei sistemi di “underground banking”, che permette di trasferire denaro al di fuori dei canali ufficiali aggirando i presidi antiriciclaggio. La banca “occulta”, che avrebbe offerto servizi, tra fatture false e riciclaggio internazionale, a ‘ndrangheta, camorra e alla cosiddetta “quarta mafia”, ossia la criminalità organizzata foggiana, aveva una struttura con capacità “rigenerativa”, perché era in grado di usare “sempre nuovi schemi e sempre nuove società”. E la sua “base operativa”, gli uffici di una società di autonoleggio a Pero, nel Milanese, erano “un luogo di riferimento per un’ampia schiera di criminali di elevato spessore” e di “incontri tra ‘ndranghetisti”.

TRA ‘NDRANGHETA, CAMORRA E MAFIA FOGGIANA

Lo scrive il gip di Milano Luca Milani nell’ordinanza di oltre 500 pagine con 30 arresti, eseguita nelle indagini della Dda coordinata da Roberto Piscitello, e dei pm Pasquale Addesso e Grazia Colacicco e condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano e dalla Gdf di Monza. A capo dell’associazione la “triade” composta da Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi e Luigi Mercadante, quest’ultimo già condannato come affiliato al clan camorristico dei Casalesi (custodia in carcere per i tre).

LE INTERCETTAZIONI

Nelle carte compare un’intercettazione ambientale del 20 novembre 2025, in cui Piscioneri – condannato in passato come affiliato alla locale di Pioltello – parla delle sue relazioni «apicali con i Bellocco», l’omonima cosca calabrese, e si vanta «di essere considerato il tredicesimo fratello del defunto Giulio Bellocco». Diceva: «Lui ha dodici fratelli (…) io sono il tredicesimo, per il bene che ci dividiamo». Quegli uffici erano frequentati anche da Salvatore Morabito, “legato all’omonimo clan” e anche lui destinatario di misura cautelare in carcere.

L’ORDINANZA

Sempre nell’ordinanza si legge che la “attività criminosa” è andata avanti per tre anni “sul territorio lombardo”. Anche perché gli indagati erano inseriti in una rete criminale «nella consapevolezza che la ‘ndrangheta rappresenta un vero e proprio sistema di potere» in rapporti con poteri «economici, politici e imprenditoriali», con relazioni «non solo di carattere corruttivo, ma anche di vicinanza». In particolare, l’inchiesta ha svelato rapporti con esponenti delle «forze delle ordine, avvocati e dipendenti amministrativi».

BANCA OCCULTA, ARRESTATO UN ISPETTORE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Tra gli arrestati della maxi inchiesta, condotta dalla Gdf di Milano e di Monza e coordinata dalla Dda milanese, con al centro una “banca occulta” delle mafie, figura anche un ispettore della Guardia di Finanza. Attualmente si trova ai domiciliari per l’accusa di corruzione. Emerge dall’ordinanza del gip Luca Milani che ricostruisce nel dettaglio l’inchiesta e i quasi novanta capi di imputazione.

Il finanziare, secondo le accuse, per 3mila euro in contanti versati da un cinese, finito in carcere come parte dell’associazione, gli avrebbe fornito “informazioni riservate sulla posizione debitoria nei confronti dell’erario” del suocero. Sempre il militare si sarebbe offerto «di sistemare la situazione7 cancellando le «posizioni debitorie» e di passargli informazioni «su altri operatori economici di suo diretto interesse». Il tutto tra maggio e settembre 2025.

COME ERA GESTITO IL SISTEMA DI FRODE

Più in generale, come ricostruito negli atti, il sistema di frode della “banca occulta” era composto di quattro fasi. C’era la “raccolta del denaro” cash da parte di due cinesi, che reperivano soldi “per lo più provenienti da illeciti di natura tributaria, e di un narcotrafficante che avrebbe consegnato, tramite “postini”, oltre 5 milioni di euro. Come “contropartita”, gli autori offrivano il “valore in criptovaluta” mediante bonifici verso conti situati in Asia, America del Nord (Canada) e America del Sud. Poi, attraverso le “cartiere” con sede tra Lombardia e Campania, producevano fatture false a favore di società di edilizia, logistica e servizi, che così abbassavano il proprio reddito.

IL SISTEMA DI RICICLAGGIO

False fatture che venivano pagate con bonifici. Poi, venivano “retrocessi” i soldi cash raccolti in precedenza, con commissioni “tra il 2 e il 5% per l’illecito servizio bancario”. Infine, il riciclaggio, ossia i soldi arrivati sui conti delle “cartiere” sparivano in Lussemburgo, Lituania e Germania e si trasformavano in criptovalute gestite dall’associazione. Veniva reinvestito pure denaro frutto di “truffe on line”.

Parte dei soldi finiva in un “fondo di solidarietà mafiosa” per detenuti di ‘ndrangheta e mafia foggiana. Per quest’ultima servivano anche a comprare armi.