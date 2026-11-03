Crotone, corriere di San Luca arrestato dai carabinieri con oltre 5 chili di cocaina

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Si conferma l’asse della droga tra Crotone e San Luca, 70enne proveniente dalla Locride beccato con 5,2 kg di cocaina nell’auto



CROTONE – Oltre cinque chilogrammi di cocaina pura pronti per essere immessi sul mercato. È il bilancio dell’ultimo maxi sequestro eseguito a Crotone dai carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, che hanno arrestato Francesco Messineo, di San Luca, di 70 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale.

A tradire il 70enne l’atteggiamento ingiustificatamente nervoso mostrato al momento del fermo. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di scovare, occultati nella plancia centrale del cambio dell’auto, cinque panetti di cocaina per un peso complessivo di 5,2 chilogrammi. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Crotone. L’intera attività si è svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio.

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Asse della droga Crotone-San Luca

Il sequestro riporta alla luce i consolidati canali di approvvigionamento che collegano la piazza crotonese al centro nevralgico del narcotraffico della Locride e casa madre della ‘ndrangheta. Nel recente passato, importanti inchieste giudiziarie hanno documentato il raccordo strategico tra esponenti della criminalità rom di Crotone e gli ambienti ‘ndranghetisti di San Luca.

Frequenti erano le trasferte a San Luca per “ambasciate buone”, come emergeva dalle intercettazioni, ma anche i viaggi a tappe inverse.

Le rivelazioni del pentito



A suggellare i contatti tra la criminalità rom crotonese e l’“aristocrazia” della ‘ndrangheta di San anche le rivelazioni del collaboratore di giustizia Francesco Oliverio, che indicò nella famiglia Giorgi uno dei principali canali di rifornimento per i rom del capoluogo pitagorico.

L’ingente carico intercettato nell’ultimo controllo avrebbe garantito profitti elevatissimi sul mercato illecito.

Le indagini dei carabinieri proseguono e si innestano nell’offensiva antidroga scatenata dal procuratore Guarascio subito dopo il suo insediamento a Crotone. Massimo il riserbo degli inquirenti.