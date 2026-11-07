Il ponte del denaro sporco che si fa potere economico, l’analisi del riciclaggio nel libro di La Salvia

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CATANZARO – Da 715 miliardi a 1,87 trilioni di euro all’anno. Questa cifra enorme rappresenta la stima ufficiale del valore economico legato ai proventi stimati del riciclaggio di denaro sporco a livello internazionale. Le Nazioni Unite stimano che ogni anno a livello globale venga riciclata una somma compresa tra il 2% e il 5% del Pil mondiale. Non è un dato statistico rilevato direttamente (impossibile da misurare con esattezza data la natura clandestina del fenomeno), ma una stima econometrica di ordine di grandezza. Serve a quantificare l’impatto potenziale del denaro sporco che ogni anno viene sottratto al circuito illegale (narcotraffico, estorsioni, corruzione, frodi) per essere immesso nell’economia legale.

A ripercorrere il volume d’affari dell’economia sommersa e dei flussi finanziari illeciti che transitano dai circuiti criminali a quelli legali tramite meccanismi di riciclaggio è il nuovo libro di Paola La Salvia, “Riciclaggio”. Significativo il sottotitolo “Ponte tra l’economia criminale e quella legale”.

Ponte strategico tra economia criminale e legale



Catanzarese, tenente colonnello della Guardia di finanza, docente e saggista, l’autrice definisce il riciclaggio come il “ponte” strategico che unisce l’economia criminale a quella legale.

Attraverso il riciclaggio, la ricchezza illecita perde apparentemente la sua origine delittuosa, consentendo alle organizzazioni criminali, in particolare quelle di tipo mafioso, di infiltrarsi nei mercati, alterare la concorrenza e trasformare il capitale in vero e proprio potere economico e sociale.

«Comprendere il riciclaggio – rileva con efficacia l’autrice nell’introduzione – significa comprendere una parte essenziale del potere della criminalità organizzata. Un’organizzazione criminale capace di produrre enormi profitti ma incapace di utilizzarli incontrerebbe un limite alla propria espansione. La possibilità di trasformare quei profitti, di farli circolare e di reinvestirli consente invece di alimentare un circuito che tende ad auto-riprodursi. Il crimine genera ricchezza, la ricchezza viene occultata e trasformata, il capitale così disponibile produce nuove opportunità economiche e può finanziare ulteriori attività, lecite e illecite». Ecco perché «Interrompere questo circuito significa incidere direttamente sulla capacità delle organizzazioni criminali di consolidare e accrescere il proprio potere».

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Il doppio binario dell’ordinamento italiano



Il libro, pubblicato da Gambini, con cui l’autrice ha già dato alle stampe “I Malacarni”, segue il movimento del denaro attraverso sette capitoli tematici. Il primo è dedicato, non a caso, alla lavanderia criminale e analizza le fonti del profitto (narcotraffico, frodi, estorsioni) e le classiche fasi metodologiche (placement, layering, integration), affiancandole alle stime economiche globali, europee e nazionali (tra cui i dati Uif). Ripercorrendo l’evoluzione normativa, La Salvia ricostruisce il sistema multilivello che unisce convenzioni internazionali (Vienna, Palermo, Mérida), standard Gafi (l’organismo creato dal G7 che ha il compito di definire standard globali contro il riciclaggio), direttive Ue e il recente pacchetto europeo 2024 con l’istituzione dell’Amla, l’Autorità per la lotta al riciclaggio.

L’ordinamento italiano presenta, invece, la caratteristica del “doppio binario”, penale e amministrativo-preventivo, e si distingue dagli altri per la centralità attribuita alla dimensione patrimoniale della criminalità organizzata. Una parte del lavoro, questa, molto utile per comprendere come gli strumenti di contrasto abbiano dovuto rincorrere la complessità crescente dei flussi finanziari illeciti.

I facilitatori delle mafie nell’era digitale

Il valore dell’informazione viene evidenziato con particolare vigore dall’autrice, perché sposta il focus dalla semplice segnalazione all’intelligence finanziaria. Da qui il ruolo cruciale della Uif e la necessità di superare la “frammentazione cognitiva” dei dati attraverso l’analisi delle reti (network analysis). Centrale l’approfondimento della dimensione globale del fenomeno.

La Salvia esamina il ruolo dei facilitatori, delle società offshore e le lezioni emerse da inchieste giornalistiche globali come i Panama Papers e i Pandora Papers sull’opacità delle giurisdizioni estere.

Intermediari finanziari, avvocati, commercialisti, direttori di banca compiacenti al soldo delle mafie offrono prestazioni sempre più sofisticate riuscendo a muoversi con disinvoltura tra ordinamenti diversi. «Le organizzazioni criminali contemporanee – osserva La Salvia – non hanno bisogno di controllare direttamente ogni passaggio del processo di occultamento e reinvestimento del denaro. Possono servirsi di competenze esterne, acquistando sul mercato servizi professionali capaci di rendere più difficilmente riconoscibile l’origine dei capitali».

Seguire il denaro



Seguire il denaro resta la via maestra. C’è continuità strategica tra indagine finanziaria, tracciamento degli asset e aggressione patrimoniale (sequestri e confische), perché così si colpisce la base materiale che alimenta la resilienza mafiosa.

Approfondita anche l’analisi del fenomeno del Professional Money Laundering, l’area grigia della consulenza professionale, l’underground banking (come l’hawala) e l’intersezione con il commercio internazionale (Trade-Based Money Laundering).

Infine, l’autrice affronta l’era digitale e le nuove frontiere tecnologiche che spaziano tra cripto-attività, stablecoin, finanza decentralizzata, Iban virtuali e intelligenza artificiale. La conclusione di fondo è che la vera risposta non risiede solo nella repressione tecnica, ma in una scelta culturale e formativa orientata alla prevenzione e alla diffusione della legalità economica.

Rigore tecnico ed efficacia comunicativa



Il rigore tecnico unito alla chiarezza divulgativa è, forse, uno dei maggiori pregi del libro. Come evidenziato nella prefazione di Emanuele Fisicaro, presidente del Centro studi europeo antiriciclaggio e compliance “Piero Luigi Vigna”, l’autrice coniuga la precisione giuridica ed economica con un’esposizione fluida e accessibile anche ai non specialisti. L’approccio sistemico e funzionale evita una visione frammentata o puramente repressiva, invitando il lettore a leggere il fenomeno non per singoli strumenti o singole transazioni, ma analizzando le infrastrutture economiche e le relazioni che permettono al denaro sporco di mimetizzarsi nella normalità dei mercati.

Particolare risalto riveste il ruolo della formazione (nelle scuole, nelle università e tra i professionisti) affinché la lotta al riciclaggio non resti un compito esclusivo degli inquirenti, ma diventi un presidio diffuso di tutela della libera concorrenza e della democrazia economica.

Insomma, un testo di analisi economico-finanziaria e di contrasto ai patrimoni illeciti che entra nel vivo dei meccanismi con cui la ricchezza criminale si insinua nel circuito legale.

La presentazione alla Camera

Se ne parlerà nel corso della presentazione del libro in programma il prossimo 19 novembre, dalle 15, presso la Sala Matteotti della Camera dei deputati. Dopo i saluti istituzionali a cura di Alessandro Colucci, segretario di presidenza, interverranno con l’autrice Ettore Rosato, segretario del Copasir, Stefano Candiani, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, Emanuele Fisicaro, avvocato, docente di Diritto penale commerciale e Legislazione antiriciclaggio presso l’università di Bari e autore della prefazione, Giuseppe Cricenti, consigliere della Corte di Cassazione, Michele Mosca, professore di Politica economica all’università di Napoli Federico II.