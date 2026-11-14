“50 anni di ‘ndrangheta” tra riti arcaici e mercati globali, il nuovo libro di Nicaso e Gratteri

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Nel nuovo libro Nicaso e Gratteri analizzano mezzo secolo di metamorfosi criminale di una holding invisibile

Un boss che osserva per ore un hacker tedesco davanti al computer. Un padre che come regalo di laurea offre al figlio una “dote” di ‘ndrangheta. La cupola delle tre mafie che operano in una struttura criminale comune in Lombardia. Sono immagini che raccontano la trasformazione della ‘ndrangheta «meglio di molte cifre». Perché «Rendono visibile il contrasto più inquietante della sua storia: la distanza tra un’identità tuttora ancorata a gerarchie antiche e una pratica criminale capace di adattarsi ai mercati globali e agli ambienti digitali». Queste forme, «considerate a lungo incompatibili, convivono e si rafforzano: la tradizione consolida l’appartenenza, l’innovazione amplia il potere».

È attorno a questo ossimoro fondante che si sviluppa l’analisi del volume “50 anni di ‘ndrangheta. Dentro l’organizzazione criminale più potente d’Italia” (Fuoriscena), firmato dal procuratore Nicola Gratteri e dallo storico Antonio Nicaso. Un’opera che rifugge da ogni stereotipo folkloristico per restituire la fotografia spietata di una metamorfosi epocale: la transizione della mafia calabrese da struttura rurale, chiusa in un controllo asfittico e patriarcale del territorio, a holding criminale globale, flessibile e mimetizzata nei circuiti della finanza internazionale.

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Il tornante storico e la violenza della modernizzazione

Il saggio-inchiesta prende le mosse da uno dei passaggi più drammatici della storia repubblicana: la prima grande guerra di ‘ndrangheta (1974-1976), un bagno di sangue paragonato a scenari di guerriglia urbana. È in quel biennio di faide e omicidi eccellenti, segnato dall’uccisione di boss storici come Antonio Macrì e dall’ascesa spregiudicata di figure come Paolo De Stefano, che saltano i vecchi equilibri.

Il summit di Montalto dell’ottobre 1969 in Aspromonte aveva già preannunciato l’esigenza di un ricambio, suggellando l’avvento della mafia delle «scarpe lucide» descritta all’epoca dal giornalista Luigi Malafarina. Una nuova generazione di capi pronti a spezzare i vecchi schemi, legando il proprio destino all’accumulazione di ricchezza e a relazioni inedite con il mondo eversivo e i centri del potere politico.

La stagione dei sequestri di persona

Un capitolo cruciale è quello legato alla stagione dei sequestri di persona e al salto di qualità criminale compiuto dalla ‘ndrangheta tra gli anni Settanta e Ottanta, con particolare riferimento all’accumulazione di capitali illeciti e alla gestione dei reati estorsivi e dei rapimenti. I riscatti milionari derivati dai rapimenti in Calabria e fuori regione hanno rappresentato per i clan una fondamentale riserva di liquidità e il volano economico per finanziare i nuovi investimenti criminali.

L’ingresso nel mercato della cocaina

Il capitale accumulato attraverso i sequestri di persona e le prime attività illecite (come il contrabbando di sigarette e i traffici con reti libanesi, marocchine e turche) ha offerto alle cosche la liquidità necessaria per compiere il salto di prospettiva e di scala rappresentato dall’ingresso nel mercato della cocaina. Un’espansione che segna il passaggio definitivo verso una struttura tentacolare, capace di operare a livello transnazionale con logiche imprenditoriali e mercantili evolute. Le cosche della Locride furono tra le prime a cogliere le opportunità offerte dalla cosiddetta bonanza marimbera e dall’epoca d’oro della coltivazione della coca, inserendosi con rapidità nelle nuove rotte del traffico internazionale. Gli Autori approfondiscono molto bene la figura chiave di Rocco Morabito e il salto di qualità impresso dai broker calabresi nel narcotraffico internazionale.

I broker della ‘ndrangheta in Sudamerica

Rocco Morabito, in particolare, viene descritto come l’incarnazione di una nuova generazione di boss orientata a una dimensione globale, fondata non più solo sulla forza militare, ma sull’affidabilità, sulla reputazione costruita nei rapporti diretti con i cartelli sudamericani e sulla capacità di tessere reti criminali transnazionali. L’ascesa di figure come Morabito segna il definitivo superamento del modello economico basato sui sequestri e sulle estorsioni locali, traghettando stabilmente la ‘ndrangheta verso i profitti smisurati del narcotraffico planetario. Ma è soltanto con la strage di Duisburg in Germania, nel 2007, che l’Europa vede, in modo traumatico, ciò che per molto tempo ha preferito non guardare. Una mafia silenziosa e globale «capace di abitare la modernità senza rinunciare a codici antichi».

La proiezione al Nord e le relazioni opache

Negli anni, la proiezione extraregionale e transnazionale ha smantellato il comodo mito del “corpo estraneo” nei territori del Nord Italia (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto). Operazioni storiche come “Crimine-Infinito”, condotta dalle Dda di Reggio Calabria e Milano, hanno svelato l’esistenza di un organo di vertice unitario (la “provincia”), capace di coordinare le attività oltre i confini calabresi. La conferma è venuta da maxi inchieste come Aemilia, coordinata dalla Dda di Bologna, che ha dimostrato che il potere mafioso della cosca Grande Aracri di Cutro «assume il linguaggio ordinario dell’economia emiliana». La violenza resta sullo sfondo, a volte, perché le relazioni intrecciate con imprenditori e professionisti sono in grado di condizionare le scelte economiche. Mentre inchieste come “Decollo” della Dda di Catanzaro hanno messo a nudo la potenza logistica dei traffici internazionali di stupefacenti, dall’arrivo dei container in porti strategici come quello di Gioia Tauro fino ai mercati nordeuropei.

Ma la forza della ‘ndrangheta non risiede solo nella violenza militare. Il saggio evidenzia con lucidità come l’organizzazione non agisca per semplice “infiltrazione”, bensì attraverso la complicità sistematica di professionisti, imprenditori e politici che utilizzano la mafia come capitale sociale e fattore di condizionamento economico. Un sistema di relazioni opache che in passato si è esteso a zone d’ombra istituzionali e massoniche, come documentato dalle inchieste storiche condotte a Palmi dal procuratore Agostino Cordova.

Tra codice digitale e vincoli di sangue

Il volume si spinge infine nei territori più inquietanti del presente: il doppio binario in cui convivono il simbolismo arcaico e la più sofisticata modernità tecnologica. È il mondo in cui un informatico tedesco siede ore davanti a un computer per conto delle cosche, e in cui si affacciano le comunicazioni criptate e il riciclaggio tramite criptovalute. È lo scenario messo a nudo dall’inchiesta Glicine-Acheronte, condotta dalla Dda di Catanzaro, che ha svelato l’interesse del boss di Papanice Domenico Megna per il trading clandestino online.

Ciò che emerge dalle pagine di Gratteri e Nicaso è dunque l’urgente consapevolezza di un divario: di fronte a un’organizzazione camaleontica, capace di comprarsi sul mercato le competenze tecnologiche e di infiltrarsi nel tessuto legale, le istituzioni continuano troppo spesso a muoversi in ritardo, faticando a colpire quel sistema di relazioni esterne che costituisce il vero forziere del potere mafioso. La sfida investigativa del futuro sarà pertanto quella di colpire il potere mafioso «mentre si forma». Perché «quando diventa visibile ha già messo radici». La ‘ndrangheta, infatti, gioca sempre d’anticipo.