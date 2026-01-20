Maltempo a San Mauro Marchesato: crolla il cimitero vecchio, travolte diverse di bare

1 minuto per la lettura

In seguito alle precipitazioni del maltempo della notte a San Mauro Marchesato è crollato parte del “cimitero vecchio”, travolgendo diverse bare.

SAN MAURO MARCHESATO – Orrore a San Mauro Marchesato. Una parte del “cimitero vecchio” è crollata in un burrone in seguito alle intense precipitazioni dei giorni scorsi. Una quindicina di bare è stata travolta dal crollo. Alcune sono scivolate sulla strada. Il cedimento riguarda la parte storica del cimitero, costruita molto tempo fa e successivamente ampliata, con interventi anche recenti.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Levino Rajani, ha subito transennato la zona e avviato contatti con l’Asp di Crotone e le autorità competenti per gli interventi di messa in sicurezza.

IL COMMENTO DEL SINDACO DI SAN MAURO MARCHESATO

«Si tratta di una ferita profonda per la nostra comunità, una piaga che colpisce la memoria, il rispetto e la dignità dei nostri cari, generando un dolore senza fine», ha detto il sindaco Rajani.

L’Amministrazione comunale è immediatamente intervenuta attivando le necessarie procedure. Le tombe che sono venute già sono quelle più datate. Si stanno per rimuovere cinque, forse sei bare che si trovano in una zona a rischio.

«Chiediamo rispetto per quanto accaduto, per le famiglie coinvolte e per l’intera comunità», ha aggiunto il primo cittadino. «Il mio intento è quello di recuperare tutte le bare. I cittadini – ha detto ancora Rajani – mi stanno incoraggiando e mi impegnerò perché questa parte della nostra memoria sia recuperata».

Il PRECEDENTE

La notizia ha suscitato sconcerto nel piccolo centro del Marchesato. Il cimitero è situato in via San Leonardo, una zona periferica. Gli interventi di consolidamento sono stati diversi, negli ultimi anni. Molti ricordano un precedente di qualche anno fa, ancora più drammatico, nella vicina Roccabernarda, dove alcune bare finirono nel fiume Tacina.

