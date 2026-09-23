Corriere crotonese della droga beccato con 1 kg di cocaina nella ruota di scorta sull’A1

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Arrestato corriere crotonese della droga nel Cassinate mentre è in viaggio sull’A1, in auto aveva un chilo di cocaina ed era diretto a Milano

CROTONE – Viaggiava sull’autostrada con un carico di stupefacente nascosto ad arte nell’auto, ma è stato intercettato dalla polizia. Un 42enne di Crotone, Giuseppe Mesuraca, è stato arrestato nei pressi di Cassino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con lui viaggiava una ragazza di 22 anni, successivamente rilasciata dopo che l’uomo si è assunto ogni responsabilità.

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In viaggio con una ragazza



L’operazione è scattata durante i normali controlli di vigilanza stradale lungo la rete autostradale. Gli agenti della polizia stradale hanno intimato l’alt a un’autovettura, che risultava non aver passato la revisione, a bordo della quale si trovavano Mesuraca e la giovane compagna di viaggio.

Il nervosismo mostrato dagli occupanti durante le prime fasi del controllo ha spinto gli agenti a intensificare le verifiche, estendendole a un’ispezione più approfondita del veicolo.

La scoperta

L’intuito investigativo degli agenti ha trovato riscontro nel vano bagagliaio. All’interno dell’alloggiamento della ruota di scorta, abilmente occultato, hanno rinvenuto un panetto di cocaina dal peso complessivo di un chilo. Oltre allo stupefacente, nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 3 mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

La 22enne è stata trattenuta per gli accertamenti di rito ma successivamente rilasciata, in quanto estranea ai fatti: Mesuraca si è infatti assunto piena e esclusiva responsabilità del trasporto.

Si assume la responsabilità

Davanti agli inquirenti, l’indagato ha dichiarato di agire come corriere della droga con destinazione finale Milano, precisando di non voler rivelare o di non conoscere i dettagli relativi ai vertici o agli altri componenti dell’organizzazione criminale.

Per il resto, l’uomo si è avvalso della facoltà di non aggiungere ulteriori dichiarazioni. La difesa è affidata all’avvocato Aldo Truncè, che ha assistito l’indagato durante l’interrogatorio di garanzia.